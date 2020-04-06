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РСХБ подписал соглашение с Минсельхозом по выдаче сельских кредитов

Экономика
Сегодня, 15:43

Россельхозбанк первым из российских банков заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче льготного потребительского кредита без обеспечения для жителей села. Таким образом, жителям сельских территорий Челябинской и Курганской областей стал доступен кредит по ставке от 3% годовых.

Льготный кредит является частью государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). Он дает возможность россиянам с постоянной регистрацией на сельских территориях или сельских агломерациях в возрасте от 23 до 65 лет получить от 30 тыс. до 250 тысяч рублей на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении личного страхования.

«Данный кредит – целевой. Жители сельских территорий Южного Урала и Зауралья могут использовать его, чтобы приобрести и произвести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями работ. Заемные средства по договорам подряда также можно направить на ремонт жилых домов и помещений, расположенных на сельских территориях», - рассказала директор Челябинского регионального филиала Россельхозбанка Людмила Попова.

Клиент может гасить кредит дифференцированными или аннуитетными платежами. Также заемщик в праве полностью или частично досрочно погасить кредит без комиссии.

Ранее, 3 марта, Россельхозбанк также первым заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства на выдачу льготной сельской ипотеки и приступил к реализации этой программы.

«Как и в случае с льготной сельской ипотекой, РСХБ стал первым банком-участником программы по льготному потребительскому кредитованию сельских жителей в рамках КРСТ. Соглашение с Министерством сельского хозяйства было подписано 27 марта. Теперь Банк может обрабатывать заявки от населения в рамках данной программы на повышение благоустройства домовладений на селе. Наша цель – комплексно и системно улучшать условия жизни в сельской местности. И ипотека, и потребительский кредит призваны, в том числе, делать село привлекательным для молодых квалифицированных специалистов», – прокомментировала руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» рассчитана на 2020-2025 гг. и направлена на повешение уровня и качества жизни сельского населения.

Адреса офисов и часы работы АО «Россельхозбанк» смотрите на официальном сайте.

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