Челябинский «Полёт» возглавил Дмитрий Довженко

Генеральным директором АО «Челябинский радиозавод „Полёт“» (АО «ЧРЗ "Полёт" входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») назначен 54-летний Дмитрий Довженко. Нового руководителя коллективу предприятия представил гендиректор Концерна «Вега» Сергей Скорых, сообщает пресс-служба предприятия.

«Основная задача, которая поставлена перед новым руководителем, - выполнить контрактные обязательства перед заказчиками, обеспечить стабильное развитие и темпы производства, и, безусловно, сохранить коллектив», - подчеркнул Скорых.

По его словам, радиозавод «Полет» за последние годы преодолел многие трудности. Предприятие привлекло значительный объем инвестиций, что уже дает свои плоды. «Полёт» является активным участником федеральной программы модернизации аэродромной инфраструктуры, продукция завода обеспечивает безопасность полетов более чем в 40 аэропортах России.

ДЛЯ СПРАВКИ

Дмитрий Довженко родился 18 апреля 1969 года в Челябинске.

В 1992 году окончил Челябинский государственный технический университет (ныне ЮУрГУ) по специальности «Экономика и организация строительства», в 1996 году -Академию народного хозяйства при правительстве РФ (государственное и муниципальное управление).

С ноября 1999 по август 2000 года, а затем с мая по ноябрь 2001 года работал замдиректора по экономике ОАО «Челябинский городской молочный комбинат».

Затем в разные годы (с 2001 по 2005) он работал на руководящих должностях в АО Банк «Московский деловой мир» (челябинский филиал МДМ-Банка), ЗАО «Балтийский Банк», ОАО «СМП Банк», в Столичном банке сбережений. С декабря 2005 года по июль 2006 года - исполнительный директор по экономике ЗАО «ЮЖУРАЛЖАСО».

В 2006 году возглавил челябинский филиал банка «Северный морской путь», где проработал по февраль 2016 года.

Был членом наблюдательного совета ОАО КЖСИ (корпорация жилищного строительства Челябинской области),а также председателем Совета директоров ОАО Племенной птицеводческий завод «Свердловский» и председателем Совета директоров ОАО «ДЭП 106» (дорожное строительство). Завод и ДЭП - в госсобственности.

В 2014-2019 годах был депутатом Челябинской городской думы. С 2018 года является общественным представителем Агентства стратегических инициатив в Челябинской области. В июле 2020 года был назначен гендиректором «Челябинской инновационной компании».