12.04.2023
Южноуральцы могут выбрать объект для благоустройства на 2024 год
12.04.2023
Народный фронт: власти Челябинска провалили исполнение дорожного нацпроекта
12.04.2023
Иностранцы, обвиняемые в убийстве подростка в Челябинске, арестованы
12.04.2023
Челябинский «Полёт» возглавил Дмитрий Довженко
12.04.2023
На Таганае в связи с особым противопожарным режимом закрыли бесплатные стоянки
12.04.2023
В Челябинске с первого мая закроют движение трамваев по Шоссе Металлургов
Челябинский «Полёт» возглавил Дмитрий Довженко
16.02.2023
Весной начнутся продажи мотосёрфов, сделанных в Челябинской области
16.02.2023
На базе челябинского завода "Полет" откроют технопарк для производства беспилотников
17.08.2022
В Челябинской области создадут центр компетенций по аэродромному оборудованию
03.03.2021
Текслер оценил возможности и перспективы «Малой Сосновки»
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023