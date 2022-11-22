Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит

Городская дума назначила дату и определила формат публичных слушаний по проекту своего решения о бюджете Челябинска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

На состоявшемся сегодня, 22 ноября, 34-м думском заседании было принято решение, что слушания по городскому бюджету должны состояться шестого декабря в очном формате. Местом проведения слушаний выбрана администрация Центрального района, расположенная по адресу: улица Коммуны, 89. Начало – в 14 часов.

После заседания глава Челябинска Наталья Котова пояснила, что общая сумма доходной части городского бюджета была увеличена практически на 647 миллионов рублей. Часть этой суммы (совсем небольшую) составляют межбюджетные трансферты. Остальная часть – поступившие в муниципальный бюджет дополнительные доходы.

«За счет этого нам удалось в том числе выполнить обязательства перед муниципальными учреждениями, увеличить с первого октября текущего года фонд оплаты труда на четыре процента по всем подведомственным учреждениям, которые находятся под юрисдикцией администрации города. Это 57 с небольшим миллионов рублей», - отметила Наталья Котова.

Кроме того, по словам мэра, удалось вдвое сократить дефицит бюджета, уменьшив его до 512 миллионов рублей, что позволит не брать коммерческий кредит в конце 2022 года, чтобы избежать кассового разрыва. То есть в челябинском бюджете сегодня достаточно денежных средств, чтобы завершить этот финансовый год.

«Определенная корректировка сумм по бюджету прошла по разным ГРБС (главным распорядителям бюджетных средств). Это система образования, социальная защита, физическая культура, УЖКХ… Речь идет о незавершенных объектах либо делах, запланированных на текущий год. Где-то это технологическое присоединение, где-то остаток суммы - на объект капитального строительства и так далее, и так далее. В этот раз была распределена практически вся сумма», - сказала Наталья Котова.