22.11.2022
В Челябинске будут судить буйного дедушку, который напал на медсестру
22.11.2022
Экс-чиновник администрации Челябинска просил не отправлять его в колонию
22.11.2022
Челябинские студенты-географы вернулись из экспедиции по Балтийскому морю
22.11.2022
В Карталах задержан любитель чужих герефордов
22.11.2022
Назначен новый главный ревизор Челябинска
22.11.2022
Педагог из Чебаркуля лишилась денег, покупая щенка по Интернету
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
Публичные слушанию по городскому бюджету состоятся в очном формате шестого декабря
09.11.2022
Поправки к трехлетнему бюджету предложила «Единая Россия»
02.08.2022
Приоритет возможностей ЮУрГУ: 5 причин не расстраиваться, если не поступил на бюджет
15.12.2021
Сумма на исполнение наказов миасскими депутатами может составить полтора миллиона рублей
31.03.2021
Текслер предложил президенту ряд мер по обеспечению стабильности региональных финансов
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022