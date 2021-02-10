Чиновников подозревают в сговоре при заключении контрактов на озеленение Челябинска
В Челябинском УФАС заподозрили Комитет дорожного хозяйства города, ООО НПО «Сад и огород» и нескольких предпринимателей в заключении договора на озеленение областного центра без торгов. Об этом сегодня, 10 февраля, на итоговой пресс-конференции сообщила руководитель антимономольного ведомства Анна Козлова.
«Возбудили дело по признакам нарушения статьи 16 «О защите конкуренции» в отношении комитета дорожного хозяйства Челябинска, общества с ограниченной ответственностью НПО «Сад и огород» и шести предпринимателей», - рассказала Анна Козлова.
По ее словам, заказчик в лице Комитета дорожного хозяйства разделил потребность на маленькие лоты и провел без проведения конкурентных процедур
«В материалах, представленных в ГУ МВД по Челябинской области, есть пояснения в том числе и сотрудников комитета, которые говорят о том, что были соответствующие совещания, что будут принимать лица в торгах. Были поручения сотрудникам подготовиться к заключению договоров и подготовить технические задания. Есть ряд документов, которые, возможно, сфальсифицированы, потому что подготовлены задним числом. Есть ряд признаков, которые говорят о том, что имело место антиконкурентное соглашение», - добавила Козлова.