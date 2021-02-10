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Чиновников подозревают в сговоре при заключении контрактов на озеленение Челябинска

В Челябинском УФАС заподозрили Комитет дорожного хозяйства города, ООО НПО «Сад и огород» и нескольких предпринимателей в заключении договора на озеленение областного центра без торгов. Об этом сегодня, 10 февраля, на итоговой пресс-конференции сообщила руководитель антимономольного ведомства Анна Козлова.

«Возбудили дело по признакам нарушения статьи 16 «О защите конкуренции» в отношении комитета дорожного хозяйства Челябинска, общества с ограниченной ответственностью НПО «Сад и огород» и шести предпринимателей», - рассказала Анна Козлова.

По ее словам, заказчик в лице Комитета дорожного хозяйства разделил потребность на маленькие лоты и провел без проведения конкурентных процедур