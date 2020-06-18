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Численность безработных в Челябинской области с начала года выросла в три с лишним раза

Экономика
Сегодня, 16:55
Автор: 
Любовь Юрина

Численность официально зарегистрированных безработных в Челябинской области за первую половину июня выросла на 6,2 тысячи человек. С начала года число безработных увеличилось в 23,2 раза (на 44 с лишним тысячи).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении по труду и занятости населения региона, по состоянию на начало 18 июня в центрах занятости состоит на учете 64 тысячи 158 безработных граждан, на первое июня – 56 тысяч 894 безработных. На начало мая было 36 тысяч 364 безработных, на начало года – чуть более 20 тысяч.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в области по состоянию на 18 июня составил 3,42%, на первое июня - 3,07%, на начало мая – 1,88%, в начале марта – 1,22%, в январе 2020 года – 1,07%.

Напряженность на рынке труда продолжает расти. На одну вакансию претендует почти три официальных безработных, в начале марта число безработных и вакансий было практически одинаково. В настоящий момент служба занятости готова предложить оставшимся без работы южноуральцам более 24,6 тысячи вакантных рабочих мест. В начале года – 21 тысячу вакантных рабочих мест.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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