Депутаты миасского Собрания считают необходимым создание муниципальной управляющей компании

В Миасском городском округе (Челябинская область) растет количество домов, оставшихся без обслуживания.

Только по данным официальной статистики, которая прозвучала на депутатской комиссии по городскому хозяйству, их за последние два месяца стало на 30 больше, и всего теперь – 97. Перечень «бесхозного» в основном пополняет старый и малоэтажный жилфонд, а также бывшие ведомственные общежития – хронические должники по коммунальным платежам.

Администрация округа проводит конкурсы на обслуживание таких домов, но для управляющих компаний они не представляют интереса – затраты на ремонт не покрываются денежными поступлениями. В лучшем случае, удается прикрепить «брошенные» дома для устранения аварий, но и на это управляйки идут с неохотой.

Произошедший на днях порыв на внутренних сетях одного из проблемных общежитий на улице Победы только подтвердил остроту проблемы. Две соседних девятиэтажки остались без горячей воды и отопления, после чего жильцам пришлось бросать клич в соцсетях и в срочном порядке собирать деньги на починку труб.

Чтобы подобные ситуации не повторялись, депутаты Собрания настаивают на создании муниципальной управляющей компании, готовой приходить на помощь жителям в кризисных ситуациях. Профильная комиссия по вопросам городского хозяйства рекомендовала администрации изучить опыт других муниципалитетов и посчитать, сколько это может стоить.