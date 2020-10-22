ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Депутаты обсудили налоговые расходы, обусловленные предоставлением льгот предпринимателям 

Экономика
Сегодня, 22:04
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В четверг, 22 октября, состоялось первое заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству (не считая организационного заседания, которое состоялось восьмого октября).

Первое заседание комитета провел заместитель председателя Законодательного Собрания Владимир Павлов.

«Состав комитета по экономической политике обновился практически полностью по сравнению с прошлым созывом Законодательного Собрания. Из нынешнего состава комитета в прошлом созыве работал лишь Владимир Перезолов», - рассказал вице-спикер Владимир Павлов.

Депутаты заслушали ознакомительную информацию о направлениях работы комитета, о том, как формируются и работают созданные при областном парламенте Общественный совет по предпринимательству и инвестиционной деятельности и Экспертный экономический совет. Вскоре депутатам предстоит сформировать новый состав этих советов.

«В заседании комитета приняли участие представители исполнительной власти, министерства экономического развития, министерства финансов области. Обсудили все запланированные вопросы. Сегодня у нас заметно явное единодушие и понимание в решении вопросов, все настроены на эффективную работу», - подчеркнул Владимир Павлов.

Председатель комитета Евгений Илле представил на рассмотрение коллег ряд вопросов.

Парламентарии обсудили вопросы, касающиеся разграничения имущества между сельскими поселениями и муниципальными районам. Евгений Илле рассказал депутатам, как происходит процесс разграничения.

Кроме того, депутаты познакомились с результатами оценки налоговых расходов Челябинской области, обусловленных предоставлением льгот по налогам, предоставленными в 2019 году субъектам инвестиционной деятельности и предпринимателям.

После обсуждения вопроса депутаты дали ряд рекомендаций министерству экономического развития Челябинской области.

По мнению парламентариев, необходимо активизировать работу по подготовке проекта закона Челябинской области, направленного на расширение применения механизма инвестиционного налогового вычета.

Кроме того, нужно подготовить проект регионального закона, отменяющего льготу по налогу на прибыль организаций организациям-резидентам особых экономических зон, созданных на территории Челябинской области, в связи с отсутствием в регионе таких зон.

Предстоит также рассмотреть целесообразность отмены льготы по налогу на имущество организаций для управляющих компаний и резидентов инновационных технопарков;

Министерству посоветовали провести анализ причин низкой востребованности льгот для организаций, заключивших соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионные соглашения.

Минэконоразвития области должен будет представить информацию о планируемых сроках разработки порядка принятия решений об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита.

Учитывая, что создание благоприятных условий для самозанятых граждан является приоритетным направлением нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», министерству поручено представить информацию о существующих и планируемых мерах поддержки самозанятых граждан, а также информацию о реализации на территории Челябинской области в 2020 году специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Комитет Законодательного Собрания по экономической политике планирует рассмотреть эту информацию в первом квартале 2021 года.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Экономика
Сегодня, 19:54
Депутаты ЗСО Челябинской области обсудили вопросы развития промышленности в условиях пандемии ковида
Общество
Вчера, 20:26
У южноуральцев появится новая возможность в осуществлении местного самоуправления
Политика
08.10.20 18:13
В ЗСО Челябинской области утвердили составы комитетов, выбрали председателей и их замов
Политика
08.10.20 10:51
Владимир Мякуш в пятый раз избран председателем ЗСО Челябинской области
Сегодня, 13:23
В Челябинской области уравняют компенсации затрат на обучение детей-инвалидов
Сегодня, 12:47
В Челябинской области расширяют транспортную льготу для реабилитированных
Сегодня, 10:11
ОНФ заподозрил чиновников Красноармейского района в неэффективном расходовании бюджетных средств
Вчера, 15:23
Уровень «закрытости» экономики Челябинской области снизился до 0,1%
Вчера, 14:53
ВТБ передал детской больнице в Кургане ультразвуковой диагностический аппарат
Вчера, 14:10
ММК обучает сотрудников правилам безопасной работы с помощью виртуальной реальности
Вчера, 13:21
«Равис»: Инвестиции в благополучие людей
20.10.20 15:48
В Челябинской области создают «Горный Урал»
20.10.20 10:52
В Челябинске рассмотрят жалобу компании Алтайского края на действия властей Металлургического района
20.10.20 07:00
Россельхозбанк выдал свыше одного миллиарда рублей сельской ипотеки в Челябинской и Курганской областях
Экономика
Сегодня, 17:06
Алексей Текслер обсудил межпартийный аспект социально-экономического сотрудничества со странами ШОС
Происшествия
Сегодня, 14:22
На прогулки - час: суд отказался смягчить режим домашнего ареста для Владимира Казанцева
Новости
Сегодня, 21:02
Общество
Ирина Гехт потребовала, чтобы скорые перестали часами стоять во дворах с ковидными пациентами
Сегодня, 19:54
Экономика
Депутаты ЗСО Челябинской области обсудили вопросы развития промышленности в условиях пандемии ковида
Сегодня, 18:07
Общество
«Яндекс.Такси» получит все необходимое оборудование для перевозки медиков, работающих с «ковидниками»
Сегодня, 17:30
Общество
В Челябинске состоялись публичные слушания по изменениям в устав города
Сегодня, 17:27
Общество
В Челябинске думают над названием улицы, на которой располагается новая инфекционная больница
Материалы рубрики
Сегодня, 19:54
Экономика
Депутаты ЗСО Челябинской области обсудили вопросы развития промышленности в условиях пандемии ковида
Сегодня, 16:38
Экономика
При содействии ЮУТПП предприятия Челябинской области расширяют сотрудничество с партнерами из Чешской Республики
Сегодня, 15:16
Экономика
Челябинцы могут оплачивать взносы на капремонт без комиссии через ВТБ
Сегодня, 10:11
Экономика
ОНФ заподозрил чиновников Красноармейского района в неэффективном расходовании бюджетных средств
Вчера, 14:53
Экономика
ВТБ передал детской больнице в Кургане ультразвуковой диагностический аппарат
Теги
Законодательное Собрание Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика