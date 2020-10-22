Депутаты обсудили налоговые расходы, обусловленные предоставлением льгот предпринимателям 

В четверг, 22 октября, состоялось первое заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по экономической политике и предпринимательству (не считая организационного заседания, которое состоялось восьмого октября).

Первое заседание комитета провел заместитель председателя Законодательного Собрания Владимир Павлов.

«Состав комитета по экономической политике обновился практически полностью по сравнению с прошлым созывом Законодательного Собрания. Из нынешнего состава комитета в прошлом созыве работал лишь Владимир Перезолов», - рассказал вице-спикер Владимир Павлов.

Депутаты заслушали ознакомительную информацию о направлениях работы комитета, о том, как формируются и работают созданные при областном парламенте Общественный совет по предпринимательству и инвестиционной деятельности и Экспертный экономический совет. Вскоре депутатам предстоит сформировать новый состав этих советов.

«В заседании комитета приняли участие представители исполнительной власти, министерства экономического развития, министерства финансов области. Обсудили все запланированные вопросы. Сегодня у нас заметно явное единодушие и понимание в решении вопросов, все настроены на эффективную работу», - подчеркнул Владимир Павлов.

Председатель комитета Евгений Илле представил на рассмотрение коллег ряд вопросов.

Парламентарии обсудили вопросы, касающиеся разграничения имущества между сельскими поселениями и муниципальными районам. Евгений Илле рассказал депутатам, как происходит процесс разграничения.

Кроме того, депутаты познакомились с результатами оценки налоговых расходов Челябинской области, обусловленных предоставлением льгот по налогам, предоставленными в 2019 году субъектам инвестиционной деятельности и предпринимателям.

После обсуждения вопроса депутаты дали ряд рекомендаций министерству экономического развития Челябинской области.

По мнению парламентариев, необходимо активизировать работу по подготовке проекта закона Челябинской области, направленного на расширение применения механизма инвестиционного налогового вычета.

Кроме того, нужно подготовить проект регионального закона, отменяющего льготу по налогу на прибыль организаций организациям-резидентам особых экономических зон, созданных на территории Челябинской области, в связи с отсутствием в регионе таких зон.

Предстоит также рассмотреть целесообразность отмены льготы по налогу на имущество организаций для управляющих компаний и резидентов инновационных технопарков;

Министерству посоветовали провести анализ причин низкой востребованности льгот для организаций, заключивших соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионные соглашения.

Минэконоразвития области должен будет представить информацию о планируемых сроках разработки порядка принятия решений об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита.

Учитывая, что создание благоприятных условий для самозанятых граждан является приоритетным направлением нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», министерству поручено представить информацию о существующих и планируемых мерах поддержки самозанятых граждан, а также информацию о реализации на территории Челябинской области в 2020 году специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Комитет Законодательного Собрания по экономической политике планирует рассмотреть эту информацию в первом квартале 2021 года.