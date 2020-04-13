"Дочка" Челябинского цинкового завода оптимизировала работу

Входящий в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод в результате продолжающейся операционной трансформации сумел повысить производительность мельниц на Рубцовской обогатительной фабрике своего дочернего предприятия - «Сибирь-Полиметаллы».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью ПАО «Челябинский цинковый завод», увеличения производительности мельниц удалось добиться, благодаря снижению микропростоев. Инициативу реализовали в рамках трансформации компании «Сибирь-Полиметаллы».

До сентября 2019 года из-за поступления руды разной крупности и смерзшихся комьев конвейер часто останавливался, при этом мельница продолжала работать со сниженной нагрузкой. Чтобы решить эту проблему, машинистам экскаваторов поручили в процессе рудоподготовки складировать негабаритную руду отдельно для дальнейшего дробления бутобоем.

Реализация этой идеи сократила микропростои двух мельниц в период с ноября 2019-го по март 2020 года на 68 процентов. С момента внедрения инициативы это принесло дополнительную переработку в объеме тысячи 591 тонн руды, а также позволило стабилизировать процесс ее обогащения.

По словам директора предприятия по производству Ивана Дроздова, помимо повышения производительности мельниц, это решение существенно повысило уровень безопасности труда машинистов конвейера.

Раньше для разрушения негабарита им приходилось останавливать питатель, спускаться в бункер и работать отбойным молотком. При этом был риск оступиться или получить травму отскочившим куском горной массы. Теперь риск производственного травматизма машинистов конвейера сведен к минимуму.