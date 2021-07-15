Единовременную матпомощь получили более 700 пострадавших от пожара южноуральцев

В настоящий момент более 700 жителей поселков Джабык и Запасное (Карталинский район, Челябинская область), чье имущество и жилье пострадали от ландшафтных пожаров, получили единовременную материальную помощь на неотложные нужды. Ее размер равен 10 тысяч рублей на человека.

«741 жителю поселков Джабык и Запасное выплачена единовременная материальная помощь на общую сумму 7,4 миллиона рублей», - сообщили в минсоц региона.

На выплату могут претендовать все граждане, зарегистрированные постоянно или временно, а также фактически проживавшие на девятое июля 2021 года без регистрации в поселках Джабык и Запасное.

Для получения единовременной помощи нужно предоставить только паспорт и номер счета. Жителям, которые лишились документов, помогут их восстановить сотрудники правоохранительных органов. Тем, у кого нет счета, помогут с оформлением всех необходимых документов сотрудники Сбербанка. Прием заявлений продолжается.

Также продолжается прием заявлений на оказание финансовой помощи в связи с частичной и полной утратой предметов первой необходимости.

Жителям поселков, кто в результате пожаров частично утратил имущество (в том числе бани и туалеты), будет выплачено по 50 тысяч рублей. Утрата имущества считается частичной, если из-за пожара стали непригодными для дальнейшего использования не менее одного предмета либо объекта из перечня имущества первой необходимости.

По 100 тысяч рублей получат граждане, зарегистрированы постоянно или временно в поселках Джабык и Запасное и полностью утратившие имущество первой необходимости. К нему относятся: холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды; столы, стулья, кровать, диван, телевизор, радио, насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления), баня отдельно стоящий туалет, забор, ограждение. Полная утрата означает, что всё имущество пришло в негодность.

Выплаты предоставляются из расчета на каждого члена семьи. К настоящему моменту поступили заявления от 51 человека.

«Размер выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости определяется на основании акта обследования утраченного имущества, который составляется комиссией администрации Карталинского муниципального района», - сообщили в минсоце.

Ведомство подготовило памятку для жителей Джабыка и Запасного.

Дополнительные вопросы по оказанию материальной помощи пострадавшим можно задать по телефону горячей линии 8 (35133) 5-59-91.

Также по вопросам оказания материальной помощи можно обратиться непосредственно в управление социальной защиты в Карталах по адресу: ул. Калмыкова, 4. тел. 8 (35133) 5-60-04.

Сотрудники минсоца направили на помощь пострадавшим свою заработную плату за один день - 276 тысяч рублей. «Считаю, что эмпатия и сострадание – ключевые качества работников системы. Мы всегда будем рядом с нашими земляками, их семьями и детьми в моменты, когда пришла большая беда», – подчеркнула министр социальных отношений Ирина Буторина.

Напомним, открыт благотворительный счет для оказания помощи пострадавшим при пожарах в поселках Джабык и Запасное в Карталинском районе.