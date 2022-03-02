ФАС усилит контроль за ценами на социально значимые товары

ФАС России поручила территориальным управлениям усилить постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары в отношении всей товаропроводящей цепочки – от производителя до торговых сетей.

Мониторинг ведется на предмет выявления необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке, наличия запрещенных антимонопольным законодательством картельных, ценовых сговоров или согласованных действий участников рынков.

В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства территориальные управления ФАС России будут незамедлительно принимать меры реагирования – от предостережений до возбуждения антимонопольных дел.

Как сообщили в пресс-службе ФАС, в рамках поручения правительства РФ, ФАС России, минпромторг и минсельхоз России разработали механизм ограничения торговыми сетями наценок на отдельные виды социально значимых продуктов.

Механизм предполагает, что торговые сети добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров – молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.

Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак»), АО «Тандер» («Магнит») и ООО «О’Кей» первыми проинформировали ФАС России о готовности минимизировать наценки на ряд социально значимых товаров из четырех групп путем добровольного самоограничения их уровня до пяти процентов.

Для информирования покупателей ретейлеры планируют выделять продукты с ограниченными наценками на полках магазинов соответствующими ценникодержателями или специальными ценниками с пометкой «Социальный товар».