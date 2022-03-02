05.03.2022
Упрощенный порядок оформления инвалидности продлен до первого июля 2022 года
05.03.2022
Доброта спасет мир: челябинцы борются за сбитого на дороге пса с тяжелыми травмами
05.03.2022
Выводы проектировщиков: челябинцы считают необходимым развивать велоинфраструктуру
05.03.2022
В Раде сообщили об убийстве члена украинской переговорной делегации
05.03.2022
Бизнес Челябинской области попросил освободить его от расходов на подключение к электросетям
05.03.2022
Российские спецслужбы раскрыли заговор украинских националистов
ФАС усилит контроль за ценами на социально значимые товары
28.01.2022
ОНФ Челябинской области просит УФАС проверить цены на ПЦР-тестирование
29.07.2021
Челябинское УФАС проверит жалобу о закупке 40 автобусов
29.07.2021
УФАС: В Челябинской области цены на хлеб ниже, чем в УФО
27.07.2021
Руководителем УФАС по Саратовской области назначили челябинку Елену Рысеву
Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов поздравил женские коллективы Федоровки и Новосинеглазово с 8 Марта
05.03.2022
Виталий Паутов: Спецоперацию на Украине поддерживаю и в будущее смотрю с оптимизмом
05.03.2022
Виктор Рашников оценил ход реализации знаковых инвестиционных проектов Магнитки
04.03.2022
Челябинские ополченцы Донбасса поддержали действия Российской армии
04.03.2022
Почти 80 процентов акций ММК переведены с Кипра в Магнитогорск
03.03.2022