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Фонд развития промышленности Челябинской области получит дополнительное финансирование

Экономика
Сегодня, 10:26
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Финансирование Фонда развития промышленности Челябинской области увеличено на 120 миллионов рублей. Средства будут направлены на поддержку пострадавших в период эпидемии коронавируса предприятий.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба правительства, предприятиям будут предоставлены льготные займы, которые позволят сохранять рабочие места и создавать новые, увеличивать объёмы выпускаемой продукции, наращивать свою выручку и поступления налогов в бюджет.

По поручению губернатора Алексея Текслера в период эпидемии фонд оказывает дополнительную поддержку промышленным предприятиям и кластерам Челябинской области в виде предоставления субсидии на модернизацию действующего производства (до 20 миллионов рублей на одно предприятие). Фонд разработал и реализует программу «Противодействие эпидемическим заболеваниям». По программе профинансированы уже два проекта на общую сумму 18 миллионов.

Фонд был создан в 2016 году для модернизации и развития промышленности региона, организации новых производств и обеспечения импортозамещения и развития экспорта. За время работы профинансировано 27 проектов на общую сумму займа 3,3 миллиарда рублей и с бюджетом проектов 11,9 миллиарда рублей. Благодаря деятельности фонда в экономику региона привлечено 11,9 миллиарда рублей, в том числе почти 3 млртри миллиарда из федерального бюджета.

 

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