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Индустриальный парк ММК вошел в высшую лигу инвестиционных площадок России

Индустриальный парк ММК (Магнитогорск, Челябинская область) занял 16-е место в ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон, сменив класс с «А» (эффективные и привлекательные парки) на класс «А-А» (парки, максимально привлекательные для инвесторов).

ММК-Индустриальный парк - единственная инвестиционная площадка, ежегодно повышающая класс рейтинга. В 2017 году парк занял 47 место в классе ВВ, в 2018 году – 30 место в классе А. Текущий рейтинг – 16 место в классе А-А.

Рейтинг составляется уже четвертый год подряд. Его методика базируется на оценке площадки по шести группам параметров: менеджмент и услуги, местоположение, стоимость производственных ресурсов, налоги и льготы, качество работы с резидентами и показатели региона локации.

Все расчеты осуществляются на основе открытых данных. В 2019 году в список вошло 120 действующих площадок из 54 регионов.

«Мы рассматриваем Индустриальный парк не только и не столько как бизнес-проект. В нашем понимании это, прежде всего, эффективный инструмент поддержки и развития среднего и малого бизнеса в южноуральском регионе, один из элементов притяжения человеческого капитала, возможность предоставить людям альтернативные траектории роста», – отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев.

Диверсификация экономического уклада города - необходимый элемент устойчивого развития Магнитогорска. Одна из стратегических инициатив руководства ПАО «ММК» в рамках стратегии развития компании на период до 2025 года называется «Решение проблем моногорода».

Инициатива, в частности, предполагает развитие бизнес-кооперации для создания в Магнитогорске новых сервисов и производств, разработку и реализацию согласованной корпоративной политики взаимодействия с городом, вовлеченность в определение приоритетов развития города в сферах урбанистики, образования, культуры. Важнейшей вехой на этом пути стало создание индустриального парка ММК, отмечают в управлении информации и общественных связей комбината.

СПРАВКА

ООО «ММК-Индустриальный парк» – дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Парк возник в 2016 году на промышленной площадке бывшего калибровочного завода.

Руководство ММК приняло решение предоставить территорию бывшего завода резидентам, готовым развивать здесь промышленный бизнес.

Площадка индустриального парка представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства.

Парк прошел аккредитацию в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает инвесторам возможность применять систему налоговых льгот: обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5 процента региональной составляющей ставки налога на прибыль.

На сегодняшний день на площадке находятся 33 резидента. Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске руководство металлургического комбината софинансирует проекты, реализуемые резидентами ООО «ММК-Индустриальный парк».