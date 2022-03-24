Инфраструктура ЮУЖД готовится к безопасному пропуску весеннего паводка

На Южно-Уральской магистрали проводятся профилактические мероприятия по безопасному прохождению весеннего паводка.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, железнодорожники сформировали 15 поездов, предназначенных для предотвращения размывов и разрушений инженерных сооружений, а также ликвидации возможных последствий паводка. «Противоразмывные» поезда состоят из платформ и крытых вагонов, укомплектованы необходимыми материалами, инструментом и спецодеждой. С целью отработки оперативных действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций проведены учения по развертыванию таких поездов и мобилизации специальных бригад и работников.

На полигоне магистрали организованы работы по открытию отверстий малых мостов и труб, очистке от снега кюветов, нагорных и водоотводных канав, деформирующихся мест земляного полотна. Проводятся проверки состояния ливневой канализации на станциях; принимаются необходимые меры по обеспечению отвода талых вод в местах прокладки трубопроводов и различных коммуникаций. Произведены промеры русел мостов, проверки плотин.

В период паводка особое внимание будет уделено Кувандыкской дистанции пути, где проведенные в 2017-2018 году мероприятия по укреплению береговой линии реки Сакмара вблизи села Желтое Оренбургской области, позволили остановить процесс обрушения, и в 2021 году осуществлялся мониторинг ситуации. Кроме того, на станции Кувандык сформирован грузовой состав из 19 вагонов с бутовым камнем.