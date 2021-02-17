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Ирина Буторина рассказала, сколько Челябинская область потратила на первенцев

В Челябинской области пособия на первенцев с начала этого года начали получать еще более полутора тысяч семей.

Как сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина, в 2021 году ежемесячную выплату на первенца - на общую сумму 575 миллионов рублей - уже получили более 24 700 южноуральских семей, из них 1536 семьям выплата назначена впервые.

По словам министра, в рамках нацпроекта «Демография», кроме выплат на первенца, семьи могут получить единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей и областной материнский капитал. Для оформления пособий необходимо обращаться в МФЦ и управления социальной защиты населения.

Как отмечают в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области, в 2021 году размер выплат на первого и третьего ребенка составляет 11 694 рубля, размер областного материнского капитала - 104 тысячи рублей. При назначении этих пособий учитывается материальное положение семьи, а именно: пособия выплачиваются, если доход на человека при обращении в 2021 году не превышает 22 064 рубля.

Областное единовременное пособие при рождении ребенка назначается всем семьям, вне зависимости от дохода. Его размер дифференцирован: от двух тысяч рублей (при рождении первого ребенка) до шести тысяч (при рождении пятого и последующих детей).

В рамках нацпроекта «Демография» c начала года 344 многодетные семьи воспользовались областным материнским капиталом, в том числе смогли направить его по новым направлениям расходов, которые в 2020 году были утверждены по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

На эти цели было выделено 31,76 миллиона рублей. Выплаты на третьего и последующих детей получили 12 995 семей (на общую сумму 326,22 миллиона рублей), областное единовременное пособие при рождении ребенка - 3 405 семей (на общую сумму 10,86 миллиона рублей).

Всего на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» предусмотрены средства в размере 5,4 миллиарда рублей, из них 4,8 миллиарда - федеральный бюджет и более 599 миллионов рублей - областной.

В министерстве соцотношений напомнили, что в региональную составляющую нацпроекта «Демография» входят пять областных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт - норма жизни».