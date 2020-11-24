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Из-за covid-19 российские бизнес-пенсионеры не могут заплатить налоги

В России из-за распространения новой коронавирусной инфекции многим пенсионерам, которые занимаются предпринимательской деятельностью, стало нечем платить страховые взносы и налоги. Из-за рекомендации оставаться лицам пожилого возраста на самоизоляции многие не вели деятельность.

Такую проблему обозначила на круглом столе «2020-2021. Точки роста малого и среднего бизнеса в условиях нестабильности», который прошел в Челябинске в понедельник, 23 ноября, председатель Комитета по финансовым рынкам Челябинского областного отделения “ОПОРЫ РОССИИ” Елена Фасахова.

“Поступает много обращений от пенсионеров-предпринимателей, которые были вынуждены долгое время находиться на режиме самоизоляции, они не относятся к пострадавшим отраслям. По объективным причинам они не вели деятельность и не получали доходы, но они обязаны выплатить страховые взносы за второй квартал 2020 года. Однако у них нет денег, чтобы оплатить эти налоги, - пояснила эксперт. - Предлагаю внести поправки в ст.12 ФЗ “О страховых пенсиях”, в которой указаны основания для отказа по уплате страховых взносов. Следует добавить как основание, если пенсионер-предприниматель 65+ выполнял требования государства, связанные с распространением и профилактикой опасных заболеваний”.

Елена Фасахова отметила, что инициатива уже прорабатывается на федеральном уровне и получены предварительные устные одобрения со стороны заинтересованных структур.

В свою очередь, президент “ОПОРЫ РОССИИ” Александр Калинин отметил, что такой категории граждан необходимо было вовремя сориентироваться и закрыть ИП, чтобы не оказаться в такой ситуации. Поэтому процесс по оказанию помощи со стороны государства предпринимателям-пенсионерам может быть очень затянут.