К июлю 2022 года будет готов проект троллейбусной инфраструктуры Челябинска

Проект троллейбусной инфраструктуры Челябинска будет подготовлен к июлю 2022 года. Его разработкой займется московский проектный институт ООО «Электротранспроект», который выбрала «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск» («Синара – ГТРЧ», структура Холдинга «Синара – Транспортные Машины») в рамках исполнения первого этапа концессионного соглашения.

Как сообщает пресс-служба «Синара – ГТР Челябинск», институт приступил к работе в декабре 2021 года. Ему предстоит подготовить проекты по реконструкции двух троллейбусных депо, трех тяговых подстанций, контактной сети троллейбуса по всем маршрутам города, кабельных линий тяговых подстанций, а также разработать проекты на строительство трех новых тяговых подстанций и участков контактной сети троллейбуса в разных районах города.

Проект должен быть подготовлен к июлю 2022 года и затем согласован с министерством дорожного хозяйства и транспорта области. После этого начнутся строительные работы.

Напомним, правительство Челябинской области и «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск» («Синара – ГТР Челябинск», структура ООО «Синара – Городские Транспортные Решения») в октябре 2021 года заключили концессионное соглашение о создании и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске.

Концессионное соглашение заключено на 15 лет. В результате его реализации в городе буден полностью обновлен троллейбусный парк, вся троллейбусная инфраструктура, которая сейчас изношена на 90%, также будут построены новые троллейбусные линии в Северо-Западном и других районах города, в том числе по улицам Кузнецова и Артиллерийской.