Какие существуют марки и классы бетона?

При выборе бетона для частного или многоэтажного строительства учитываются его марки и классы. Они обозначаются буквами «М» и «B», где первый показатель — это марка. Но есть и кардинальные различия между этими понятиями. Марка бетона определяет его прочность с учетом количества цемента, входящего в состав. А класс показывает реальный уровень прочности в эксплуатации, то есть уровень нагрузки, которую выдерживает строение. Перед заказом бетона следует разобраться с его характеристиками, марками и классами.

Марки бетона и их особенности

Марка — один из базовых показателей качества бетона. Она зафиксирована в ГОСТе, то есть нормируется. К наиболее популярным относятся марки:

М100;

150;

200;

250;

300;

350;

400;

450;

500;

550;

600.

М100 — простейший бетон для строительных работ, который не может похвастаться высокой прочностью. Он отличается эластичностью и выдерживает не более сотни циклов разморозки/заморозки. Такой бетон хорошо сохраняет форму при заливке. Его часто используют в строительстве и по причине низкой стоимости. Чтобы заказать бетон с доставкой , рекомендуется проконсультироваться с производителем. Только на заводе можно купить качественную продукцию, соответствующую ГОСТам.

Чем больше числовое значение в обозначении марки, тем выше плотность и прочность. К примеру, бетон марки М600 проявляет отличные эксплуатационные свойства. Он характеризуется значительной прочностью на сжатие и выдерживает до трехсот циклов заморозки/разморозки. Устойчивость к влаге позволяет применять эту марку при возведении плотин и дамб.

Классы бетона и их особенности

Под классом подразумевается гарантированная прочность бетона. Он обозначается латинской буквой «B». Измеряется прочность в МПа. Класс наглядно показывает, какой уровень давления может выдержать бетон в процессе его эксплуатации. Классы прочности на сжатие варьируются от B3,5 до B60 и более. Каждой марке соответствуют определенные классы прочности. К примеру, у производителя вы можете заказать бетон М600 или B45, регламентированный государственным стандартом.

Рекомендуется заказывать бетон определенной марки и класса на заводе. Тогда вы можете быть уверены в гарантированном качестве, в полном соответствии продукции заявленным характеристикам. Марку и класс помогут выбрать опытные менеджеры. При подборе учитывают сферу дальнейшей эксплуатации строительных материалов.