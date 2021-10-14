Конструктивный диалог: на АЗ «УРАЛ» состоялось заседание с заводским профсоюзом

На автомобильном заводе «УРАЛ» состоялось расширенное заседание профсоюзного комитета. Мероприятие прошло в конференц-зале Дворца культуры автомобилестроителей. Участниками собрания стали профсоюзные лидеры, профактивисты и руководители подразделений автозавода.

На протяжении всей своей истории профсоюзный заводской комитет всегда стоял на защите интересов работников предприятия. При возникновении острых и спорных вопросов проблема не замалчивалась, а выносилась на обсуждение, искали ответ прежде всего на стороне работодателя. Так произошло и сейчас.

В начале совещания председатель профсоюзного комитета Валерий Болотов представил собравшимся нового директора по персоналу Ольгу Филоненко. Валерий Юрьевич отметил, что дирекция по персоналу всегда являлась и продолжает являться одним из самых главных и важных социальных партнеров профкома, и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и конструктивную совместную работу с новым руководителем.

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По ходу совещания профсоюзные лидеры задали вопросы, которые к ним поступили от работников предприятия. Прежде всего они касались перехода на сдельную систему оплаты труда, индексация заработной платы, мотивационных надбавок, выплаты годового вознаграждения.

В преддверии зимнего сезона важным вопросом для работников завода являются комфортные и безопасные условия труда. Согласно приказу генерального директора было запланировано 98 мероприятий по подготовке к зиме, бюджет мероприятий составил порядка 18,5 миллионов рублей. План был выполнен на 100%. Отопление на заводе дано на три недели раньше запланированного срока. Кроме того, был разработан дополнительный план по всем подразделениям завода.

Также на совещании были подняты вопросы социального заказа на 2022 год. Директор Дворца культуры АЗ «УРАЛ» Оксана Тищенко подробно рассказала о том насколько интересным, креативным и насыщенным будет новый творческий сезон.

Официальную часть расширенного заседания профкома разбавила торжественная нотка: более десятка профсоюзных лидеров подразделений завода были отмечены почетными грамотами Областного комитета Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ. Заслуженные награды, приуроченные ко Всемирному дню действий «За достойный труд» и 80-летию со дня основания АЗ «УРАЛ», коллегам вручил председатель профсоюзного комитета АЗ «УРАЛ» Валерий Болотов.

Расширенные собрания проходят периодически, два-три раза в год. Такой открытый и конструктивный диалог всегда плодотворно сказывается на работе всего заводского коллектива. Ведь именно профсоюз является связующим звеном между работником и руководством предприятия.

СПРАВКА

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «УРАЛ» составляют полноприводные грузовики: самосвалы, седельные тягачи и шасси с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 полной массой до 44 тонн. Расширяя свое присутствие на рынке и диверсифицируя свой модельный ряд, автозавод «УРАЛ» выпускает неполноприводные дорожные автомобили с колесной формулой 6х4 полной массой до 35 тонн. Это самосвалы, седельные тягачи и шасси производятся под установку различного вида спецтехники. На базе автомобилей «УРАЛ» выпускаются вахтовые автобусы с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Партнерами Автомобильного завода «УРАЛ» являются отечественные и зарубежные производители специальной техники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.