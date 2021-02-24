Кредитный портфель ВТБ по льготной программе Минсельхоза в Челябинской области превысил 10 млрд рублей

За 2020 год ВТБ выдал по льготной программе Минсельхоза (Программе №1528) предприятиям Челябинской области кредиты на сумму порядка 9,8 млрд рублей. Кредитный портфель банка в регионе по этой программе превысил 10,9 млрд рублей. Всего за период ее действия ВТБ предоставил льготное финансирование аграриям региона на сумму 12,6 млрд рублей.

В целом по стране кредитный портфель ВТБ в рамках программы вырос на 56% и превысил 190 млрд рублей. Количество действующих соглашений с заемщиками достигло двух тысяч.

За год ВТБ выдал льготные кредиты российским предприятиям сельского хозяйства на сумму более 119 млрд рублей, что на 37% превышает показатель 2019 года. Общий объем выдач за период действия программы достиг 252 млрд рублей.

Челябинская область, по данным ВТБ, входит в число регионов, где программа Минсельхоза наиболее востребована. Среди регионов-лидеров также Воронежская область (28 млрд рублей за время действия программы), Липецкая область (20 млрд рублей), Волгоградская область (18 млрд рублей), Ставропольский край (15 млрд рублей), Белгородская область (14 млрд рублей).

Вырос спрос на программу у сельхозпроизводителей сферы растениеводства. По итогам года сумма заключенных кредитных соглашений по программе в данной отрасли превысила 57 млрд рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. Для предприятий малых форм хозяйствования, занятых в растениеводстве, в 2020 году банк упростил процесс получения льготных краткосрочных кредитов до 30 млн рублей и сократил срок принятия решения, минимизировал пакет документов, а также улучшил условия по залоговому обеспечению.

В прошлом году ВТБ поддержал инициативу Минсельхоза по дополнительной поддержке АПК и предоставил заемщикам возможность скорректировать графики погашений выданных кредитов. Они смогли переносить платежи по краткосрочным оборотным кредитам на один год, а по инвестиционным – на любой срок до окончательной даты погашения сделки. Пролонгация кредитных соглашений по упрощенному порядку была реализована банком ВТБ в целом по стране по более чем 100 сделкам.