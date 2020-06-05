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КСП Челябинской области проверит расходы бюджета на борьбу с ковидом

Экономика
Сегодня, 16:04
Автор: 
Любовь Юрина

Контрольно-счетная палата Челябинской области намерена проверить эффективность использования средств бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией Covid-19.

«В период режима повышенной готовности нами принято решение расширить масштабы аналитического направления деятельности КСП», - сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

Дополнительно в план проверок на текущий год включены несколько экспертно-аналитических мероприятий.

В частности, сотрудники КСП проведут мониторинг эффективности расходов бюджета Челябинской области, направленных на борьбу COVID-19.

Аудиторы проанализируют текущую ситуацию в регионе по достижению Целей Устойчивого Развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН;

Кроме того, КСП намерена дать оценку уровня дотационности муниципальных образований Челябинской области.

Как сообщили агентству в минфине области, ведомство мониторит состояние муниципальных бюджетов и фиксирует кризисные «звоночки». «Сейчас же областному бюджету хватает средств на покрытие текущих расходов муниципалитетов и опережающие перечисления им. Поэтому пока ситуация с бюджетами территорий стабильна», - подчеркнули в министерстве финансов.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
Челябинск
Контрольно-счетная палата Челябинской области
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