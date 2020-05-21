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Магнитогорские депутаты контролируют состояние городского бюджета

Экономика
Сегодня, 15:00

Депутаты Магнитогорска (Челябинская область) на комиссиях в формате видео-конференц-связи обсудили исполнение городского бюджета за первые три месяца текущего года. Цифры доходов и расходов, отметили они, соответствуют плановым показателям.

Как показывает практика, пандемия коронавируса не отодвинула на задний план вопросы финансового состояния в муниципалитетах. Наоборот, поставила вопросы исполнения бюджета в приоритет.

По  оценке депутатов, цифры соответствуют плановым показателям. За первый квартал, а это четверть года, в бюджет поступило 3,6 млрд. руб. Годовые бюджетные назначения по доходам исполнены на 24%. Расходы составили 3,1 млрд. руб. или почти 20% годового плана.

«Исполнение на достаточно высоком уровне. Сохранялась приоритетность финансирования социальной сферы. Расходы по управлениям образования, культуры, физической культуры, спорта и туризма, социальной защиты населения составили 76%», - отметил спикер Собрания Александр Морозов.

Очень внимательно мониторится ситуация по доходам бюджета в апреле и мае. По мнению финансистов, в связи с ограничительными мероприятиями ожидается ухудшение ситуации по многим отраслям экономики. Как результат, прогнозируются потери бюджета в районе 1,2 млрд. рублей.

Вопрос об исполнении бюджетных планов за первый квартал текущего года будет рассмотрен на заседании городского Собрания 26 мая. Оно также пройдёт в формате видео-конференц-связи.

 

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Теги
Магнитогорск
Александр Морозов
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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