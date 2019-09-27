Машиностроители Магнитогорска отметят профессиональный праздник

Работники ООО «Механоремонтный комплекс» - одного из крупнейших предприятий Группы ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) – в воскресенье, 29-го сентября, вместе со всей страной отметят День машиностроителя.

История ООО «МРК» ведется с 1931-го года, когда была создана механоремонтная служба комбината для решения задач ремонта и обслуживания оборудования.

Сегодня в состав «Механоремонтного комплекса» входит 11 структурных подразделений. Компания поставляет оборудование и запасные части для предприятий черной металлургии Российской Федерации и является одним из основных производителей технологической литейной посуды в стране, СНГ и частично в Европе.

Для удовлетворения потребностей ПАО «ММК», увеличения конкурентоспособности изготавливаемой продукции и расширения рынка сторонних потребителей ООО «МРК» освоило современную технологию формовки форм по холодно-твердеющим смесям для заливки стали и чугуна. Это позволило, в частности, повысить качество отливок за счет увеличения точности размеров и чистоты литейной поверхности, получить высокую прочность форм и минимизировать потери на браке форм (увеличение производительности и исключение прямых потерь), уменьшить количество дефектов готовых отливок.

В рамках импортозамещающей политики налажено изготовление кузовов карьерных самосвалов для DURATRAY INTERNATIONAL PTY LTD, производимых из сталей MAGSTRONG, выпускаемых ПАО «ММК». Также освоен выпуск футеровочных элементов из хром-молибденовой стали для горно-обогатительного оборудования зарубежного производства.

ООО «Механоремонтный комплекс» проводит последовательную политику по обновлению основных фондов в соответствии с ежегодной инвестиционной программой развития предприятия. С 2016-го по май 2019-го года на техническое перевооружение было направлено 892 миллиона рублей. Проведена замена морально и физически изношенных металлообрабатывающих станков на пятнадцать новых станков и модернизация девяти единиц металлорежущего оборудования.

В апреле нынешнего года в модельном отделении литейного цеха был введен в эксплуатацию второй 5-осевой фрезерный центр с ЧПУ для производства деревянных и пластиковых моделей производства чешской фирмы Bray. А через два месяца - современные индукционные плавильные печи 2х8 т средней частоты для чугуна и стали немецкой компании OTTO UNKER, которые позволят снизить затраты за счет сокращения потребления графитовых электродов и значительного сокращения угара легирующих элементов.

До конца 2019-го года будут реализованы такие проекты, как установка программируемого центра электроэрозионной обработки японской компании Fanuc для изготовления сверхточных деталей, установка индукционной печи 2х2 т для цветного литья российской компании ООО «НТЦ «Элтех».

Техническое перевооружение ООО «МРК» проводится в соответствии со стратегией, направленной на расширение рынков сбыта собственной продукции для предприятий Российской Федерации, стран СНГ, Европы.

ООО «МРК» придерживается высоких стандартов корпоративной социальной ответственности. Достойный уровень заработной платы, расширенный пакет социальных льгот и гарантий, реализация социальных программ продолжают оставаться одним из приоритетов деятельности предприятия.

В 2018-м году ООО «Механоремонтный комплекс» признано победителем областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир», проводимого Законодательным Собранием Челябинской области, в номинации «Лучший работодатель». В этом же году Общество стало победителем областного конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года» в номинации «Трудоустройство инвалидов».

Большое внимание уделяется благотворительной деятельности. ООО «МРК» сохраняет шефские связи с пятью школами, семью детскими садами, двумя библиотеками, двумя ДЮСШ.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», без машиностроителей и их разработок создание металлургических агрегатов было бы невозможным, равно как и поддержание их в работоспособном состоянии, чем занимаются механослужбы металлургических предприятий.

Машиностроительный комплекс и многочисленные подотрасли, входящие в его состав, традиционно являются одними из крупнейших потребителей продукции металлургии. Магнитогорский металлургический комбинат является одним из ведущих поставщиков металлопродукции для российского автопрома, судостроения, железнодорожного машиностроения. В 2018-м году ММК отгрузил около 550 тысяч тонн металлопродукции предприятиям автомобильной промышленности, около полумиллиона тонн - компаниям вагоностроения, сто тысяч тонн - судостроителям.

Магнитка тесно сотрудничает с большинством ведущих компаний и в других отраслях российского машиностроения. Для производителей горнорудной и дорожно-строительной техники, а также для компаний сельхозмашиностроения ПАО «ММК» разработало и активно продвигает на рынок линейку высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG, уже получивших высокую оценку у многих машиностроителей.