Метротрамом в Челябинске займется прославившееся ХП «Конгресс-холл»

Подготовку к реализации грандиозного проекта метротрамвая в Челябинске доверили хозяйственному партнерству «Конгресс-холл». Организация не сумела воплотить в жизнь строительный проект, ради которого и была создана, а также погрязла в уголовных делах. Теперь проверит свои силы и возможности на транспортном проекте?

Партнерство ищет подрядчика, который разработает документы по обоснованию инвестиций строительства линии скоростного транспорта метротрама.

Создание метротрамвая в Челябинске обойдется, по предварительным подсчетам, в 45-46 миллиардов рублей. На эти цели областные власти намерены получить инфраструктурный бюджетный кредит.

Согласно документа, торги пройдут в форме конкурентных переговоров. Заявки на участие в них принимаются с 5 до 12 июля.

«Целью подготовки обоснования инвестиций является обоснование экономической эффективности капитальных вложений в проект и его описание, включая сроки и этапы строительства и место размещения объекта, основные архитектурно-художественные, технологические, конструктивные и объемно-планировочные, инженерно-технические и иные решения по созданию объекта», - сообщается в документации на сайте ХП «Конгресс-холл».

Выполнить работы победитель должен не позднее мая 2022 года (ранее губернатор говорил о том, что проектные работы будут завершены к концу 2021 года).

«Подбор исполнителей ТЭО столь важного социального проекта как челябинский «метротрам», о котором регулярно говорит президент Путин и где будут задействованы серьезные бюджетные средства, поручен отчего-то не Минстрою области или Минимуществу (через открытые конкурсы) – он поручен получастной фирме с подмоченной репутацией и будет проведен за одну неделю в крайне непрозрачном формате “конкурентных переговоров”», - недоумевает политолог Александр Подопригора и отмечает, что в техзадании даже начальная цена работ не указана. И сроки проведения конкурса слишком малы, что, по мнению политолога, указывает на его проведение под конкретного участника (этим уже должен заинтересоваться УФАС).

Учредителем хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» является министерство имущества Челябинской области. Ведомству принадлежит 99,97% доли уставного капитала компании, а 0,03% - АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки».

Партнерство было создано для строительства общественного делового центра (конгресс-холла) на набережной реки Миасс в центре Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, которые из-за ковида не состоялись. Стройка заморожена на начальной стадии, инвестор не найден.

По фактам нецелевого расходования бюджетных средств при строительстве конгресс-холла в Челябинске возбуждено несколько уголовных дел. В фигурантах - должностные лица и работники четырех организаций.

Напомним, в мае 2021 года губернатор Алексей Текслер презентовал проект метротрамвая, который свяжет все районы города.

30 июня в ходе «прямой линии с Владимиром Путиным» президент заверил, что проект челябинского метротрама будет реализован. Уже предусмотрены необходимые федеральные ресурсы. В Челябинск прибыли специалисты из Москвы для разработки проекта метротрамвая.