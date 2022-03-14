Минобрнауки: Выплаты за классное руководство не отменяли

В Челябинской области педагоги продолжают получать выплаты за классное руководство. В агентство «Урал-пресс-информ» поступил звонок от учителя из Копейска, который пожаловался на отмену выплат за классное руководство. Они финансировались из федерального бюджета.

В министерстве образования и науки региона заверили, что никто не отменял эти выплаты. «Доплаты в школы перечислены. Финансирование не останавливалось. Ничего не отменялось», - пояснили в минобрнауки. Педагогам посоветовали обращаться за разъяснениями в управление образования муниципалитета.

Напомним, с первого сентября 2020 года педагоги в школах получают федеральную доплату за классное руководство в размере пяти тысяч рублей ежемесячно. За классное руководство в Челябинской области получают доплату более 17,5 тысячи учителей школ.

В ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года президент Владимир Путин поручил установить такие же выплаты и для кураторов колледжей и техникумов. С конца сентября 2021 года кураторы учебных групп в государственных и муниципальных колледжах и техникумах Челябинской области стали ежемесячно получать выплаты по пять тысяч рублей. В регионе выплату получают более 2,3 тысячи кураторов.