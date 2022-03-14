14.03.2022
Южноуральские налогоплательщики могут получить электронную подпись в ФНС
14.03.2022
В Челябинской области началась массовая проверка автобусов и маршруток
14.03.2022
Австралия ввела санкции против 33 россиян
14.03.2022
В соборе Челябинска рассказали об особенностях богослужений в дни Великого поста
13.03.2022
НМУ объявлены еще в трех городах Челябинской области
13.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 марта
Минобрнауки: Выплаты за классное руководство не отменяли
18.02.2022
Школьники Озерска выходят с дистанта
18.02.2022
Школы Магнитогорска возвращаются к обычному формату обучения
17.02.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 241 класс и восемь школ
16.02.2022
В Челябинской области еще на четверть сократилось число классов и школ на карантине по ОРВИ
В Челябинской области отменили QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий
11.03.2022
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022