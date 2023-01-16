ММК-МЕТИЗ получил свидетельства об аттестации

ОАО «ММК-МЕТИЗ» завершило процедуру периодической аттестации проволоки стальной сварочной четырех марок в Национальном Агентстве контроля сварки (НАКС). Была аттестована проволока следующих марок Св-08Г2С диаметром 2,0 мм без покрытия по ГОСТ 2246-70; Св-08Г2С диаметром 3,0 мм без покрытия по ГОСТ 2246-70; Св-08А диаметром 3,0 мм без покрытия по ГОСТ 2246-70; Св-08А диаметром 4,0 мм; 5,0 мм без покрытия по ГОСТ 2246-70.

Успешная аттестация дает право предприятию осуществлять продажу данной продукции с нанесением Знака соответствия НАКС на ярлыки и товаросопроводительную документацию аттестованной продукции, сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Аттестованные марки предназначены для осуществления автоматической сварки под флюсом, автоматической сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях, автоматической наплавки проволочным электродом под флюсом, газовой сварки, механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных сварок и смесях, ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом. Сфера их применения: горнодобывающее, газовое, котельное, металлургическое, нефтегазодобывающее, подъемно-транспортное оборудование и строительные конструкции, оборудование для транспортировки опасных грузов, оборудование химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств.