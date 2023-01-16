16.01.2023
Сокровища Карла Фаберже покинули Челябинск
16.01.2023
В Челябинске появились специальные контейнеры для раздельного сбора мусора
16.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 января (18+)
16.01.2023
ММК-МЕТИЗ получил свидетельства об аттестации
16.01.2023
В аэропорту Челябинска житель Таджикистана пытался дать взятку полицейскому
16.01.2023
В Челябинске по делу Абаимова арестован председатель организации инвалидов войны в Афганистане «Булат»
ММК-МЕТИЗ получил свидетельства об аттестации
13.01.2023
Магнитогорские метизники проявили чудеса изобретательности при создании креативных елок
13.01.2023
ММК-УГОЛЬ подарил новогоднюю сказку детям и ветеранам компании
13.01.2023
Представители спортклуба ММК снова признаны спортивной элитой Магнитогорска
12.01.2023
ММК вновь возглавил рейтинг лидеров производства плоского проката и металлопроката с покрытием
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023