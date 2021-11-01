ММК поделился опытом цифровой трансформации бизнес-процессов

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) поделился опытом цифровой трансформации бизнес-процессов.

Старший менеджер управления финансовых ресурсов ПАО «ММК» Мария Овечкина приняла участие в пятой конференции «Автоматизация корпоративного казначейства», организованной группой «Просперити Медиа» и порталом CFO-Russia.ru.

Конференция, проходившая в режиме онлайн, собрала спикеров из крупнейших компаний различных секторов экономики, представивших практические кейсы и наработки. В рамках конференции прошла панельная дискуссия по теме «Каким будет казначейство будущего» и мастер-классы по темам «Как автоматизировать казначейство с нуля» и «Опыт внедрения cash-pool в группе компаний».

Мария Овечкина рассказала об опыте цифровой трансформации в казначействе Группы ММК и месте роботизации в этом процессе. Технологии RPA (Robotic Process Automation), имитирующие действия человека, широко применяются для оптимизации платежного процесса, позволяя уменьшить количество ручных рутинных операций, повысить прозрачность, скорость и качество бизнес-процесса.

«Казначейство Группы ММК успешно применяет RPA как в сложных бизнес-процессах (таких, как учет и оплата металлолома, ведение реестра заявок на факторинг/аккредитивы, отслеживание новостей по банкам и контрагентам), так и в вопросах, связанных с учётом и отчётностью, например, в предоставлении платежных поручений по запросу кураторов договоров, обработке банковских выписок, отправке подписанных реестров по уступленным требованиям по договорам факторинга в бухгалтерию и многим другим», - сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

В Группе ПАО «ММК» первый программный робот был разработан в сентябре 2018 года. Он отвечал за организацию эффективного взаимодействия коммерческой дирекции комбината и поставщиков металлолома.

Данное решение было создано специалистами Центра компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис».

За первый год своей работы Центр компетенций RPA и инноваций создал уже 16 программных роботов в рамках программы цифровизации ММК. На этом этапе роботизация затронула финансы и экономику, бухгалтерский учет, снабжение, логистику, кадры, персонал.

С учетом эффективности и растущей популярности технологии роботизированной автоматизации бизнес-процессов было принято решение о создании в структуре группы ММК отдельной компании на базе Центра компетенций RPA и инноваций в структуре «ММК-Информсервис». Так появился ЦТР «Некст». Это та же команда, которая занималась внедрением первых роботов на ММК, но накопившая огромный практический опыт реализации RPA-проектов и пополнившаяся новыми специалистам.

Команда центра технологий роботизации «Некст» активно участвует в различных деловых мероприятиях, посвященных цифровизации бизнеса, и делится своим опытом успешного решения задач по повышению эффективности широкого спектра процессов.