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ММК повышает энергетическую эффективность и экономит миллионы

Экономика
Сегодня, 20:07
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На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) проведен анализ функционирования системы энергетического менеджмента компании за шесть месяцев 2020 года.

Анализ показал, что новая редакция Энергетической политики ПАО «ММК», утвержденная в марте текущего года, соответствует миссии и стратегическим целям компании, а также требованиям международного стандарта ИСО 50001.

Производственная деятельность комбината в первом полугодии осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства РФ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства и международного стандарта ИСО 50001:2018.

В числе ключевых направлений повышения энергетической эффективности - совершенствование системы контроля за использованием энергетических ресурсов, повышение эффективности их использования на каждом рабочем месте, максимально полное и эффективное использование вторичных энергоресурсов.

Важное направление повышения энергоэффективности ММК – вовлечение персонала компании в энергосберегающую деятельность. В первом полугодии в Группе ПАО «ММК» в Платформе энергоменеджмента (приложение для сбора идей в области энергетической эффективности и других категорий) подано 356 энергоэффективных идей, 68 из которых, с общим плановым экономическим эффектом свыше 60-ти миллионов рублей, на текущий момент внедрены. Еще 146 энергоэффективных идей в настоящее время находятся в работе.

В числе лучших практик Группы ММК в области энергосбережения в первом полугодии можно назвать, в частности, оптимизацию режимов подачи технической воды на контур спреерного охлаждения стана 5000. Этот проект с коротким сроком окупаемости и небольшими капиталовложениями позволяет сэкономить около 700 тысяч КВт электроэнергии и получить экономический эффект около двух миллионов рублей.

Еще один проект предполагает обеспечение точного учета химически очищенной воды на катионитовом фильтре КФ-2 путем замены механического расходомера электронным. Это позволит экономить на промывке фильтра до 1800 тонн воды в год, а также снизить затраты на реагенты. Ожидаемый экономический эффект составит около 70 тысяч рублей в год.

Оптимизация режима работы дренажных вентилей на трубопроводе сжатого воздуха Ду500 в механоремонтном комплексе от компрессорной станции №6 кислородного цеха при отсутствии капитальных вложений позволяет получить экономию более двух миллионов кубометров сжатого воздуха с экономическим эффектом около 720-ти рублей.

Эти и другие технические мероприятия по повышению энергоэффективности и оптимизации энергосбережения позволяют ММК ежегодно вносить существенный вклад в экономию энергоресурсов в целях устойчивого развития компании.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», деятельность комбината в этом направлении не раз получала высокую оценку экспертного сообщества. Совсем недавно ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» получило международную премию Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства в соответствии с международным стандартом ИСО 50001.

 

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