ММК презентует свои достижения на рынке трубной продукции участникам общероссийской конференции

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) – крупнейший поставщик подката для трубной промышленности в Российской Федерации.

Об этом сообщил начальник управления продаж по РФ ПАО «ММК» Иван Радюкевич, выступая на 12-й общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт», которая сегодня, 19-го мая, открылась Челябинске.

Представитель ММК рассказал о работе комбината на рынке трубной продукции и металлопроката для ее производства. По словам Ивана Радюкевича, ПАО «ММК» является крупнейшим поставщиком подката для производства труб в России. В 2021-м году комбинат отгрузил с магнитогорской производственной площадки 3,9 миллиона тонн горячекатаного проката, из которых около 60-ти процентов было поставлено в адрес трубных предприятий. Большая часть (70 процентов) проката для трубной промышленности пришлась на регионы домашнего присутствия - Урал, Поволжье и Сибирь. При этом, отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, Магнитогорский металлургический комбинат и сам является производителем труб, выпуская круглые, оцинкованные и профильные трубы.

В условиях высококонкурентного рынка наиболее перспективной маркетинговой стратегией является поиск и закрепление в рыночных нишах. Поэтому в качестве ключевых направлений развития продаж ММК рассматривает освоение новых рынков и товарных сегментов, работу по улучшению качества выпускаемых видов продукции. Кроме того, определяющее значение имеет развитие клиентского сервиса, а также внедрение современных IT-технологий и постоянное совершенствование всех бизнес-процессов.

В апреле 2021-го года запущен в работу и успешно развивается новый электронный канал продаж через собственный маркетплейс. На нем зарегистрировано свыше 3,3 тысячи пользователей. Средние темпы продаж в IV квартале прошлого года приблизились к отметке в три тысячи тонн продукции в месяц. Планируется дальнейшее продвижение и развитие корпоративного маркетплейса.

Развитию клиентоориентированности служит и создание производственно-логистического центра ММК в Тольятти. В марте текущего года начал свою работу складской комплекс. Запуск основных производственных линий планируется в июле 2022-го года.

СПРАВКА

Общероссийская конференция «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» проходит в Челябинске 19-20 мая. Ключевые темы конференции - спрос и предложение на рынке стальных труб России и СНГ; производственная, инвестиционная и сбытовая политика трубных производителей; ценовая конъюнктура рынка стальных труб и т.д. Участниками мероприятия стали более ста руководителей и специалистов трубных, металлургических и металлоторговых компаний.