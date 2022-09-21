ММК приглашает инвесторов и потенциальных партнеров к сотрудничеству

ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) принимает участие в международной выставке по коммерческой недвижимости и ритейлу «NatMallExpo-2022», открывшейся в Москве 20-го сентября.

На стенде компании представлены различные проекты и объекты недвижимости компании, представляющие интерес для инвестиций, в том числе выставленные на продажу непрофильные активы Группы ММК, сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Одно из самых интересных и перспективных предложений – возможность участия в уникальном проекте по преобразованию городского пространства «Притяжение», инициатором и инвестором которого выступил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Первая очередь парка была запущена в Магнитогорске в прошедшем июле, а до 2025-го года предполагается комплексное освоение территории площадью около 400 гектаров. Здесь будет создано круглогодичное мультифункциональное пространство с комплексом зданий общей площадью около ста тысяч квадратных метров, включая образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные объекты, рестораны и кафе.

Масштабный проект открывает потенциальным партнерам широкие возможности для развития бизнеса в сфере услуг, например проведение различных мероприятий, прокат оборудования, продажа спортивных и иных товаров, а также образование и развлечения, общественное питание и другие. Новая инфраструктура создаст сотни рабочих мест, в том числе в смежных индустриях, занимающихся обслуживанием парка и его объектов: клининг, охрана, музейное дело, ландшафтный дизайн. Возможности для размещения бизнеса будут предусмотрены во всех основных зданиях проекта, также для инвесторов доступны площадки под открытым небом для размещения объектов уличной торговли и услуг.

Еще одно направление – индустриальный парк, созданный ММК в 2016-м году на площадях бывшего калибровочного завода. В 2017-м ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» получило аккредитацию в Минпромторге РФ, что открыло возможности для получения резидентами мер государственной поддержки, которыми уже сейчас успешно пользуются компании из числа субъектов малого и среднего бизнеса. Среди налоговых льгот для инвесторов – нулевые ставки налога на имущество и транспортного налога, а также пониженная на три с половиной процента региональная составляющая ставки налога на прибыль.

В парке площадью 65 гектаров для инвесторов доступны промышленные помещения и вся необходимая инфраструктура, позволяющая в минимальные сроки запустить производственный процесс. Площадка обеспечена всеми коммуникациями, включая электроснабжение, промышленное и пожарно-питьевое водоснабжение, канализацию и природный газ, а также транспортную инфраструктуру с развитой железнодорожной сетью, имеющей прямые выходы на внутренний железнодорожный парк ММК и Южно-Уральскую железную дорогу.

«ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» представляет собой успешный пример создания альтернативной точки экономического роста. В настоящее время в нем зарегистрировано почти сорок компаний, больше половины из которых – резиденты, занимающиеся промышленным производством. Создано около тысячи рабочих мест, объем отгруженной продукции в 2021-м году, по сравнению с предыдущим годом, вырос на 23 процента и составил 3,7 миллиарда рублей, а совокупный объем уплаченных налогов в прошлом году составил 238 миллионов рублей.

СПРАВКА

Главная выставка коммерческой недвижимости и ритейла NatMallExpo проходит 20-22 сентября в «Крокус Экспо». Это традиционное место встречи девелоперов, управляющих, консалтинговых и инвестиционных компаний, разработчиков и поставщиков оборудования и сервисов, а также представителей розничной отрасли.