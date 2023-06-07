ММК рассказал об улучшении сервиса и расширении линейки продукции на металлургическом саммите в Москве

Представители ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) рассказали об улучшении сервиса для клиентов и расширении продуктовой линейки на 20-м металлургическом саммите, состоявшемся в Москве и организованном журналом «Металлы Евразии» при поддержке Ассоциации «Русская сталь».

Директор Торгового дома «ММК» Григорий Щуров в своем докладе познакомил участников события с «Фокусом на клиента» - стратегической инициативой Группы ПАО «ММК».

Компания продолжила открытие новых представительств Торгового дома для сокращения расстояния до конечного потребителя. В 2022-м и первом квартале 2023 года появились подразделения ТД в Астрахани, Кургане, Оренбурге, Видном. В течение этого года ожидается открытие складов в Ижевске и дополнительного склада в Екатеринбурге. Первого июля прошлого года началась деятельность производственно-логистического центра в Тольятти. В настоящее время обособленные подразделения ТД «ММК» открыты в 35 городах шести федеральных округов.

Компания продолжает реализацию программы по созданию собственной розничной сети. В этом году в дополнение к уже имеющимся планируется открытие еще 14 розничных точек.

Другим важным направлением работы ТД «ММК» стало развитие корпоративного маркетплейса. По итогам 2022 года продажи продукции через эту площадку увеличились на 85 процентов по сравнению с 2021-м, а число зарегистрированных клиентов на текущий момент составляет около 8,4 тысячи физических и юридических лиц.

Особое внимание ТД «ММК» уделяет повышению качества складского сервиса для своих клиентов в части сокращения времени погрузки автотранспорта и предоставления покупателям услуг по доработке и переработке металлопродукции.

«Реализация комплекса мероприятий в рамках стратегии «Фокус на клиента» позволило Группе ПАО «ММК» по итогам 2022 года достичь значения OTIF (On-Time-In-Full, показатель эффективности доставки) в 81 процент при планируемых 70-ти», - отметил Григорий Щуров.

Начальник управления маркетинга и технической поддержки ПАО «ММК» Денис Черненко в своем докладе на тему «Расширение продуктовой линейки – ключевой вклад ММК в развитие российского автопрома» отметил, что компания получила одобрение проката для производства деталей автомобилей у всех локализованных в России брендов. ММК за последние годы освоил практически весь марочно-размерный состав сталей для автомобилей, включая IF-стали, BH-стали, HSLA-стали, DP-стали, стали для горячей штамповки (PHS) без покрытия и др.

После ухода с российского рынка большинства западных автомобильных брендов на смену им частично уже пришли китайские производители с требованиями не ниже, а зачастую и выше, чем у европейских конкурентов. Это создает определенный вызов для ММК и позволяет использовать весь тот позитивный опыт, что был приобретен ранее при локализации иностранных брендов.

«Одним из основных трендов в легковом автомобилестроение стала тенденция по снижению веса кузова автомобиля. Это позволяет добиться экономии топлива и снизить выбросы выхлопных газов. При этом требуется сохранить безопасность людей как внутри автомобиля, так и вне его. Поэтому мы должны развивать производство более высокопрочных сталей с достаточной пластичностью для штамповки», - отметил Денис Черненко.

В настоящее время ММК видит два направления по увеличению сортамента таких сталей: разработка высокопрочных, в том числе и многофазных, сталей; освоение производства сталей горячей штамповки, где высокие механические свойства достигаются закалкой непосредственно в штампе.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, ММК также постоянно расширяет сортаментный ряд сталей собственного бренда MAGSTRONG для закрытия потребностей российских предприятий любого уровня в качественном высокопрочном и износостойком металлопрокате.

СПРАВКА

Ежегодный металлургический саммит был организован журналом «Металлы Евразии» при поддержке Ассоциации «Русская сталь», с участием руководителей, топ-менеджеров и ведущих специалистов крупнейших российских металлургических компаний. Традиционно на саммите обсуждались ключевые вопросы положения дел в индустрии, состояние рынка металлопродукции и планы развития ведущих компаний.