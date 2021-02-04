ММК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) расширяет возможности в области аналитики и бюджетирования - совместно с компанией GMCS (бизнес-партнером IBM) ММК успешно внедрил новую систему бюджетирования на базе IBM Planning Analytics, в которой работают более 400 пользователей.

Стратегической целью проекта является объединение в единый контур бюджетирования крупных обществ Группы ПАО «ММК» для существенного сокращения сроков планирования и осуществления мгновенных пересчетов бюджетов с целью их оптимизации с учетом волатильности рынков сырья и металлопродукции.

Проект стартовал в 2019 году, а в четвертом квартале 2020-го система была введена в промышленную эксплуатацию. В системе реализован полный контур бюджетирования, интеграция с ERP-системой на базе Oracle и системой оптимизационного планирования производственно-экономической деятельности. В настоящее время система охватывает бюджетные процессы практически всех крупных обществ Группы ПАО «ММК».

IBM Planning Analytics на основе TM1 – это интегрированное решение для планирования с возможностями искусственного интеллекта, функциями автоматизации и прогнозирования, которое позволяет предприятиям быстро, легко и более точно создавать планы финансовых операций, продаж, цепочки поставок.

Силами совместной проектной команды специалистов ММК и GMCS при выборе и использовании IBM Planning Analytics в качестве нового решения был значительно расширен функционал системы бюджетирования и увеличено количество ее пользователей.

«ММК неизменно повышает эффективность управленческих решений, развивает и совершенствует бизнес-процессы, распространяет высокие корпоративные стандарты планирования и аналитики на все общества Группы. Усовершенствование автоматизированной системы бюджетирования – еще один шаг в этом направлении. Переход к использованию решений IBM позволил не только оптимизировать и унифицировать процессы планирования бюджета, но и повысить их прозрачность и сделать более контролируемыми за счет интеграции всех процессов на базе единой информационной платформы», – отметил директор по экономике ПАО «ММК» Андрей Еремин.

Как сообщает управление информации и общественных связей комбината, реализованный проект является следующим шагом развития аналитических приложений на базе решений IBM Planning Analytics в ММК. В 2015 году при участии компании GMCS были созданы системы финансового планирования и консолидации по МСФО на базе IBM Planning Analytics и система для автоматизации сбора фактической отчетности по стандартам МСФО на базе IBM Cognos Controller.

«Несмотря на сложности этого года, когда большая часть работ по проекту выполнялась удаленно, мы смогли реализовать проект точно в срок. Это стало возможным благодаря исключительно высокой культуре проектного управления, принятой на Магнитогорском металлургическом комбинате, и высочайшему профессионализму проектной команды», – подчеркнула куратор проектов, GMCS Бэла Темирканова.