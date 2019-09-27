ММК укрепился в топ-30 крупнейших компаний России
Экономика
Сегодня, 10:37

ПАО «ММК» (Челябинская область) занял 26-е место в обнародованном рейтинге крупнейших российских компаний РБК-500 по итогам 2018-го года.

Таким образом, Магнитогорский металлургический комбинат с консолидированной выручкой в 2018-м году 515 миллиардов рублей поднялся в списке рейтинга на один пункт в сравнении с прошлогодним рейтингом РБК-500. Основным показателем рейтинга, по которому ранжированы компании, является выручка без НДС, акцизов и экспортных пошлин (чистая выручка). Для компаний финансового сектора (банки, страхование, биржа, НПФ и другие) в качестве эквивалента выручки рассчитывались суммарные доходы от основной деятельности.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в рейтинге участвуют головные компании операционных холдингов, готовящие консолидированную отчетность, где учтены показатели как материнской компании, так и ее дочерних структур. Совокупная выручка 500 крупнейших компаний России, вошедших в рейтинг РБК-500, составила 85,5 триллиона рублей - 82,3% к размеру ВВП России в 2018-м году.

СПРАВКА

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2018-м году Группа ММК произвела 12,7 миллиона тонн стали и реализовала 11,7 миллиона тонн металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2018 год составила 8,214 миллиарда долларов, EBITDA - 2,418 миллиарда долларов.

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