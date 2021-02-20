В Усть-Катаве в аварии погибла 20-летняя автоледи из ЯНАО, три человека пострадали

В том, что Университетская Набережная просела, виноват не подрядчик, а автомойка

ММК в 2020 году реализовал на рынке РФ почти 7,5 миллиона тонн металлопродукции

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) – несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19, – в ушедшем году реализовал на российском рынке 7,43 миллиона тонн металлопродукции, из которых традиционно около 30-ти процентов (2,39 миллиона) пришлись на продажи в адрес металлоторговых компаний.

Об этом рассказал заместитель директора по продажам ООО «Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов, выступая на общероссийской конференции «Региональная металлоторговля России».

По его словам, участники рынка металлопродукции в 2020-м году были вынуждены работать в условиях необычайно высокой неопределенности и волатильности. Из-за ограничительных мер во втором квартале рынок просел на 19 процентов в сравнении с 2019-м годом, но уже в третьем квартале вернулся к прежним значениям, а в конце года пережил новый период роста спроса и цен.

Таким образом, в целом по итогам года общее снижение металлопотребления в РФ оказалось меньше ожидаемого и составило 3,2 процента. Основными факторами роста во втором полугодии выступили отложенный спрос, действие мер господдержки, увеличение расходов в рамках реализации национальных проектов, активизация жилищного строительства и низкий уровень складских запасов.

В 2020-м году ПАО «ММК» реализовало на рынок РФ 7,4 миллиона тонн металлопродукции. Доля продаж в адрес металлоторговых компаний составила около 30-ти процентов. Примерно половина этого объема продукции была распределена на склады металлоторговых компаний, расположенных в «домашних» регионах (рынок Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока). Наиболее востребованными продуктами стали горячекатаный прокат и сорт, на долю которых пришлось более 60-ти процентов объема реализации (34 и 29 процентов соответственно).

Из общего объема продаж ММК в адрес отрасли металлоторговли и сервисных металлоцентров около 40 процентов реализуется через собственную сбытовую сеть – ООО «Торговый дом ММК», которая является уполномоченным представителем комбината во всех регионах России и в республике Казахстан.

В настоящее время ТД ММК насчитывает 32 обособленных подразделения на территории России (что позволяет обеспечивать сбыт продукции во все ведущие промышленные центры), а также пять подразделений в республике Казахстан.

В 2020-м году ТД ММК показал динамику отгрузки, схожую с общими тенденциями на рынке, - спад во втором квартале и рост во втором полугодии. В целом увеличение объема продаж по отношению к 2019-му году составило 11 процентов (столько же составило увеличение среднего размера заказа), при этом рост отгрузки предприятиям строительной отрасли благодаря мерам господдержки составил 17 процентов, а продажи предприятиям транспортного машиностроения продемонстрировали 18 процентов роста.

Помимо этого, заместитель директора по продажам ООО «Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов рассказал о развитии в компании клиентоориентированности, которая рассматривается ММК как один из ключевых элементов повышения конкурентоспособности. Одним из шагов в этом направлении является разрабатываемый ММК в настоящий момент в рамках стратегии цифровизации корпоративный маркетплейс для продаж продукции Группы и партнеров на рынке РФ.

Новый сервис будет обладать рядом преимуществ и возможностей: выход на конечного потребителя; покупка продукции непосредственно на онлайн-площадке; получение информации по заказам в любое время суток; возможность реализации малотоннажных заказов и заказов с большим набором разных товарных позиций; сервисы по доставке продукции и кредитованию; простые и понятные процедуры: от размещения заказа до решения вопросов по качеству продукции.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», маркетплейс позволит увеличить востребованность продукции компаний Группы ММК, повысить эффективность продаж и удовлетворенность клиентов.