ММК внедряет передовую систему инвентаризации запасов угля и железнорудного сырья

ПАО «ММК» (Челябинская область) внедряет систему инвентаризации запасов угля и железнорудного сырья на базе аэрофотосъемки и наземного лазерного сканирования, разработанную компанией SAREX - резидентом «Сколково». Генеральным подрядчиком реализации проекта выступает ООО «ММК-Информсервис».

Система используется на пяти складах коксохимического и горно-обогатительного производств на территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», суммарно содержащих более миллиона тонн сырья. С целью обеспечения полноценного покрытия всех складов для каждого используется свой тип съемки: для открытых складов применяется аэрофотосъемка, а для закрытых – наземное лазерное сканирование.

Далее, по результатам съемок, выполняемых дважды в неделю, формируются точные цифровые модели складов, состоящие из десятков миллионов точек и доступные для производственных специалистов через web-интерфейс, не требующий установки дополнительного программного обеспечения.

На основе цифровых моделей складов и отдельного модуля системы SAREX создаются динамические аналитические отчеты (дашборды), позволяющие оперативно получить информацию о запасах сырья в разрезе даты, вида сырья, конкретного склада.

Важным аспектом внедрения стало развертывание системы в закрытом IT-контуре ПАО «ММК» с соблюдением всех требований по информационной безопасности.

Начальник участка внешней приемки Дмитрий Лычак отмечает: «Использование SAREX позволяет повысить точность данных об объемах запасов по сравнению с традиционной маркшейдерской съемкой, обеспечить ее доступность, достоверность и наглядность за счет использования цифровых моделей складов и построения аналитических отчетов, а также сформировать единую информационную среду, упрощающую коммуникацию производственных подразделений и коммерческой дирекции».

СПРАВКА

Компания SAREX - российский разработчик IT-решения для управления инфраструктурными объектами на основе технологии цифровых двойников, используемого более чем на тридцати производственных площадках и проектах капитального строительства общим бюджетом в 750 миллиардов рублей.

Компания является резидентом «Сколково» и объединяет компетенции по IT-разработке, аэрофотосъемке и лазерному сканированию, BIM-моделированию и аналитическому сопровождению строительства.