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ММК занял 15-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России

Экономика
Сегодня, 10:10
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Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) по итогам работы в прошлом году занял 15-е место в рейтинге 200 самых крупных частных компаний России, по версии российского издания Forbes.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в список рейтинга включены компании, капитал которых контролируют частные лица (более 50-ти процентов). Ранжирующим показателем рейтинга выступает выручка за предыдущий год.

Магнитогорский металлургический комбинат, заняв по объему выручки в 2019-м году 15-е место, тем самым улучшил показатель на одну позицию по сравнению с прошлогодним рейтингом.

ПАО «ММК» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в РФ представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2019-м году Группой ММК произведено 12,5 миллиона тонн стали и реализовано 11,3 миллиона тонн металлопродукции. В

Выручка Группы ММК за 2019-й год составила $7,566 миллиарда, EBITDA - $1,797 миллиарда.

 

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