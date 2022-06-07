МСП Челябинской области оформили отсрочку платежей по кредитам на 3,7 миллиарда рублей

За март–апрель 2022 года порядка 900 малых и средних предприятий Челябинской области оформили кредитные каникулы. Объем ссудной задолженности по таким договорам составил 2,8 миллиарда рублей. Также банки одобрили более 190 требований представителей МСП о реструктуризации по собственным программам кредитов на сумму порядка 950 миллионов рублей, сообщает пресс-служба отделения по Челябинской области Уральского главного управления Центробанка РФ.

«Для того, чтобы воспользоваться кредитными каникулами, компания должна отвечать трем условиям: относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства, работать в отрасли из утвержденного Правительством РФ перечня, а также иметь кредит, оформленный до первого марта 2022 года, – комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина. - Отмечу, что предприниматели с просроченной задолженностью также могут уйти на каникулы».

В перечень пострадавших от санкций отраслей вошли в том числе туризм, сельское хозяйство, общественное питание, информационные технологии, розничная торговля, производство продуктов питания, одежды, мебели и бытовой техники ­– более 70 наименований.

Кредитор может отказать в предоставлении каникул, если бизнес не относится к этому перечню. В таких случаях Банк России рекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам, менять условия договора и реструктурировать кредиты по собственным программам.