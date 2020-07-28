Мусорная проблема в Челябинской области зашла в тупик: терсхема требует комплексного подхода

Ситуация с вывозом ТКО в горнозаводском кластере Челябинской области на сегодняшний день продолжает оставаться напряженной. ИА «Урал-пресс-информ» на прошлой неделе рассказывало о причинах мусорного коллапса на этой территории, но они продолжают усугубляться, а новые сводки «с фронта» доносят и новые проблемы теперь уже в кластерах «Карабашский» и на полигоне «Южный» (Копейск). И это, безусловно, свидетельствует о том, что проблема является системной и ее вряд ли решит Минэкологии, которое является заказчиком для регоператоров по обращению с ТКО.

Сегодня, 27 июля, активисты ОНФ по Челябинской области отправили обращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на эту тему. Они пишут о необходимости скорректировать территориальную схему обращения с отходами. В ходе мониторинга общественники выявили в ней множество недостатков, которые могут привести в повторению мусорного коллапса сразу в десятках муниципалитетов. Речь, в частности идет об отсутствии в терсхеме условий для формирования отрасли переработки отходов, что приводит к росту карт полигонов и захламлению мусором территорий вокруг них.

Вернемся к горнозаводскому кластеру. Регоператор МУП «Комритсервис» складирует отходы на местных свалках. Только в Ашинском районе свалка в месяц прирастает на 1500 тонн, а это примерно 15 тысяч кубометров, что сопоставимо по площади с двумя футбольными полями! Также 1200 тонн мусора в месяц вывозится на свалку возле поселка Минка из Катав-Ивановска и Усть-Катава. В итоге до конца года дополнительный объем ТКО, вывезенный на незаконные свалки, может составить 162 000 кубометров в то время, как в тарифе для населения заложено транспортирование и захоронение отходов на полигоне города Сатки. Налицо огромный экологический и экономический ущерб, ведь люди продолжают жить в окружении этого мусора.

Общественники ОНФ выезжали на место, встречались с жителями, после чего обратили внимание прокуратуры и Роспотребнадзора на сложившуюся ситуацию, отправив в эти ведомства официальные запросы.

«Необходимо незамедлительно внести изменения в терсхему, заложить в нее переработку отходов, предусмотреть в каждом кластере объекты накопления, утилизации и переработки ТКО в целях снижения логистических издержек. Обязательно предусмотреть резервные точки накопления и переработки в целях страхования рисков переполнения действующих полигонов. Считаем, что непринятие этих мер с учетом вполне реального развития негативного сценария может быть приравнено к преступному бездействию», – прокомментировал ситуацию агентству «Урал-преесс-информ» руководитель ОНФ Денис Рыжий.

«По мнению экспертов ОНФ, министерство экологии в этой ситуации пошло по пути наименьшего сопротивления, а предпринимаемые меры больше похожи на попытки замести следы и визуально сгладить ситуацию, - пишет в своем блоге политолог Александр Подопригора. - Формально соглашение со скандальным МУП «Комритсервис» расторгнуто, но по факту организация продолжает собирать плату с населения».

Напомним, в официальном пресс-релизе Минэкологии сообщило, что до конца года регоператор «Комритсервис» продолжит работу, за это время будет проведен новый конкурс и выбран новый регоператор. Однако вряд ли ситуация изменится, считает Денис Рыжий. Ну, зайдет на эту территорию новый регоператор, к примеру, тот же ЦКС, и столкнется с теми же проблемами – не выстроенной логистикой, неверными расчетами образования отходов, низкой платежеспособностью населения. Кто бы сомневался, каким будет результат.

«У министерства до сих пор нет ответа на вопрос, как устранить последствия бездействия «Комритсервиса», как и понимания, что корень проблемы – в самой системе, и начинать нужно с актуализации территориальной схемы по обращению с отходами. Нельзя просто сменить регоператора, отыграв новый конкурс на тех же условиях, и рассчитывать на то, что мусорный коллапс не повторится. Тот факт, что профильное ведомство не берет во внимание эти ключевые моменты, говорит о том, что министерство в принципе не готово к комплексному решению проблем, связанных с обращением с ТКО», - поясняет он.

Примечательно, что несостоятельная терсхема, помимо прочего, не учитывает последствия остановки работы регоператора, поэтому мусорный коллапс в горном кластере – результат закономерный, - считает Александр Подопригора. Как и провал сотрудничества с «Комритсервисом», доказывающий неэффективность работы МУПов в сфере обращения с ТКО. При этом тема недобросовестного исполнения «Комритсервисом» функций регоператора поднималась больше года назад на заседании при визите в Челябинскую область министра экологии РФ Дмитрия Кобылкина, но областное министерство не приняло никаких мер для недопущения очередного мусорного коллапса.

По мнению общественников Народного фронта, решать проблему с терсхемой по обращению с отходами нужно комплексно и не только силами экологов. Кроме Минэкологии, необходимо привлечь к решению проблемы Минстрой и Минэкономики региона, чтобы и ответственность была консолидированной. В этом как раз и суть обращения к губернатору. Иначе вряд ли области избежать очередного мусорного коллапса. Ситуация в горнозаводском кластере, в «Карабашском» и на полигоне «Южный» тому подтверждение.