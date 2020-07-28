ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Мусорная проблема в Челябинской области зашла в тупик: терсхема требует комплексного подхода

Общество
Сегодня, 13:07
Автор: 
Галина Андреева

Ситуация с вывозом ТКО в горнозаводском кластере Челябинской области на сегодняшний день продолжает оставаться напряженной. ИА «Урал-пресс-информ» на прошлой неделе рассказывало о причинах мусорного коллапса на этой территории, но они продолжают усугубляться, а новые сводки «с фронта» доносят и новые проблемы теперь уже  в кластерах «Карабашский» и на полигоне «Южный» (Копейск). И это, безусловно, свидетельствует о том, что проблема является системной и ее вряд ли решит  Минэкологии, которое является заказчиком для регоператоров по обращению с ТКО.

Сегодня, 27 июля, активисты ОНФ по Челябинской области отправили обращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на эту тему. Они пишут о необходимости скорректировать территориальную схему обращения с отходами. В ходе мониторинга общественники  выявили в ней множество недостатков, которые могут привести в повторению мусорного коллапса сразу в десятках муниципалитетов. Речь, в частности идет об отсутствии в терсхеме условий для формирования отрасли переработки отходов, что приводит к росту карт полигонов  и захламлению мусором территорий вокруг них.

Вернемся к горнозаводскому кластеру. Регоператор  МУП «Комритсервис» складирует отходы на местных свалках. Только в Ашинском районе свалка  в месяц прирастает на 1500 тонн, а это примерно 15 тысяч кубометров, что сопоставимо по площади с двумя футбольными полями! Также 1200 тонн мусора в месяц вывозится на свалку возле поселка Минка из Катав-Ивановска и Усть-Катава. В итоге до конца года дополнительный объем ТКО, вывезенный на незаконные свалки, может составить 162 000 кубометров в то время, как в тарифе для населения заложено транспортирование и захоронение отходов на полигоне города Сатки. Налицо огромный экологический и экономический ущерб, ведь люди продолжают жить в окружении этого мусора.

Общественники ОНФ выезжали на место, встречались с жителями, после чего обратили внимание прокуратуры и Роспотребнадзора на сложившуюся ситуацию, отправив в эти ведомства официальные запросы.

«Необходимо незамедлительно внести изменения в терсхему, заложить в нее переработку отходов, предусмотреть в каждом кластере объекты накопления, утилизации и переработки ТКО в целях снижения логистических издержек. Обязательно предусмотреть резервные точки накопления и переработки в целях страхования рисков переполнения действующих полигонов. Считаем, что непринятие этих мер с учетом вполне реального развития негативного сценария может быть приравнено к преступному бездействию», – прокомментировал ситуацию агентству «Урал-преесс-информ» руководитель ОНФ Денис Рыжий.

«По мнению экспертов ОНФ, министерство экологии в этой ситуации пошло по пути наименьшего сопротивления, а предпринимаемые меры больше похожи на попытки замести следы и визуально сгладить ситуацию, - пишет в своем блоге политолог Александр Подопригора. - Формально соглашение со скандальным МУП «Комритсервис» расторгнуто, но по факту организация продолжает собирать плату с населения».

Напомним, в официальном пресс-релизе Минэкологии сообщило, что до конца года регоператор «Комритсервис» продолжит работу, за это время будет проведен новый конкурс и выбран новый регоператор. Однако вряд ли ситуация изменится, считает Денис Рыжий. Ну, зайдет на эту территорию новый регоператор, к примеру, тот же ЦКС, и столкнется с теми же проблемами – не выстроенной логистикой, неверными расчетами образования отходов, низкой платежеспособностью населения. Кто бы сомневался, каким будет результат.

 «У министерства до сих пор нет ответа на вопрос, как устранить последствия бездействия «Комритсервиса», как и понимания, что корень проблемы – в самой системе, и начинать нужно с актуализации территориальной схемы по обращению с отходами. Нельзя просто сменить регоператора, отыграв новый конкурс на тех же условиях, и рассчитывать на то, что мусорный коллапс не повторится. Тот факт, что профильное ведомство не берет во внимание эти ключевые моменты, говорит о том, что министерство в принципе не готово к комплексному решению проблем, связанных с обращением с ТКО», - поясняет он.

Примечательно, что несостоятельная терсхема, помимо прочего, не учитывает последствия остановки работы регоператора, поэтому мусорный коллапс в горном кластере – результат закономерный, - считает Александр Подопригора.  Как и провал сотрудничества с «Комритсервисом», доказывающий неэффективность работы МУПов в сфере обращения с ТКО. При этом тема недобросовестного исполнения «Комритсервисом» функций регоператора поднималась больше года назад на заседании при визите в Челябинскую область министра экологии РФ Дмитрия Кобылкина, но областное министерство не приняло никаких мер для недопущения очередного мусорного коллапса.

По мнению общественников Народного фронта, решать проблему с терсхемой по обращению с отходами нужно комплексно и не только силами экологов. Кроме Минэкологии, необходимо привлечь к решению проблемы Минстрой и Минэкономики региона, чтобы и ответственность была консолидированной. В этом как раз и суть  обращения к губернатору. Иначе вряд ли области избежать очередного мусорного коллапса. Ситуация в горнозаводском кластере, в «Карабашском» и на полигоне «Южный» тому подтверждение.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Галина Андреева
Отправить новость
Мусор
Общество
20.07.20 12:31
Хозяин «Каспийского берега» на Шершнях будет наказан за антисанитарию на пляже и в кафе
Экономика
15.07.20 15:34
Минэкологии Челябинской области расторгло договор с регоператором в горном кластере
Среда обитания
14.07.20 10:25
На Тургояке туристы платят деньги за то, чтобы отдыхать среди гор мусора
Среда обитания
06.07.20 13:59
В Челябинске Старосмолинский каменный карьер превратили в незаконную свалку
Вчера, 17:30
Еще не привыкшие к сухим фонтанам челябинцы используют их в качестве душа и загрязняют
Вчера, 16:48
В Челябинске, Коркино, Сатке и Златоусте вновь режим «черного неба»
Вчера, 16:11
В районной больнице Верхнеуральска сменился главврач
Вчера, 16:01
Анонсы событий и мероприятий на 28 июля
Вчера, 15:56
Детская библиотека Златоуста получит федеральный грант на модернизацию
Вчера, 15:46
Алексей Текслер ушел в отпуск, но ситуацию в регионе продолжит контролировать
Вчера, 15:08
Новая инфекционная больница в Челябинске будет сдана к зиме 2020 года
Вчера, 14:39
В санатории «Металлург», где организованно отдыхают дети, выявлен случай коронавируса
Вчера, 14:37
Общественники рассказали о жизни косолапого Малыша и исполнении поручений Алексея Текслера
Вчера, 13:51
Более 270 семей из Коркино, Челябинска и Копейска получили в июле ключи от новых квартир
Экономика
Сегодня, 10:46
Минфин Челябинской области отменил аукционы на открытие кредитных линий
Общество
Сегодня, 12:04
Вице-спикер ЗСО Челябинской области госпитализирован с COVID-19 в Подмосковье
Новости
Сегодня, 13:09
Происшествия
В Челябинской области возбуждено дело о сговоре на торгах по поставке детских конструкторов
Сегодня, 12:47
Федерация
В России задумались об обязательной регистрации собак
Сегодня, 12:06
Общество
«Ростелеком» осчастливил Интернетом еще 700 сельчан Челябинской области
Сегодня, 11:46
Федерация
Валерий Гартунг внес законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Сегодня, 10:36
Происшествия
В Копейске лжекоммунальщики ограбили пенсионерку
Материалы рубрики
Сегодня, 12:06
Общество
«Ростелеком» осчастливил Интернетом еще 700 сельчан Челябинской области
Вчера, 16:01
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 28 июля
Вчера, 15:56
Общество
Детская библиотека Златоуста получит федеральный грант на модернизацию
Вчера, 15:46
Общество
Алексей Текслер ушел в отпуск, но ситуацию в регионе продолжит контролировать
26.07.20 12:12
Общество
За сутки умерло три пациента с коронавирусом из Челябинска и Магнитогорска
Теги
ОНФ
Денис Рыжий
Челябинск
помойки
мусор
экология
Алексей Текслер
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика