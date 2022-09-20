20.09.2022
Начальница почты из Чебаркуля похищала доплаты ко Дню пожилого человека
20.09.2022
Вымогатели шантажировали жительниц Магнитогорска, выложивших свои приватные фото в соцсети
20.09.2022
ММК презентует свои высокопрочные стали на международной выставке в Казахстане
20.09.2022
Медведь решил прогуляться в Миасском округе
19.09.2022
В четырех городах Челябинской области установились НМУ
19.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября (18+)
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
29.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
18.08.2022
Определен подрядчик для строительства метротрамвая в Челябинске
04.06.2022
Выработки метро в Челябинске будет поддерживать «Моспроект-3»
31.05.2022
Челябинская область берет кредит 54,6 миллиарда на метротрамвай
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022