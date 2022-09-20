На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов

В Челябинской области оценят целесообразность и эффективность инвестиций в продлении линии метротрама «Восток-Запад» на участке от станции «Площадь Революции» до Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). На эти цели региональные власти готовы выделить 28 миллионов рублей.

Соответствующий тендер объявлен на портале Госзакупки.

«Выполнение комплекса работ необходимых для создания документации по обоснованию инвестиций по объекту: "Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия "Восток-Запад" на участке от станции "Площадь Революции" до Южно-Уральского государственного университета" (далее - Объект), а также провести технико-экономическое обоснование создания Объекта», - говорится в документации.

Заявки принимаются до девяти часов 24 сентября. В этот же день будут подведены итоги тендера.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 28 миллионов рублей. Границы работ: от пересечения Проспекта Ленина с ул. Красная (ПК 80+98 линии «Восток-запад») до пересечения Проспекта Ленина с Тернопольской улицей.

Подрядчику нужно будет обосновать необходимость вложений в проект с учетом с учетом его характеристик, сроков и этапов строительства, места размещения, архитектурных и инженерных особенностей.

Длина участка линии (с одним подземным остановочным пунктом, оборотными тупиками) – не более 1,7 километра.

На наземной его части – много зданий, напряженный режим работы городского транспорта, поблизости - густая сеть подземных коммуникаций. Все это требует учета и дополнительных мероприятий по созданию условий для размещения объекта, специальных мероприятий при строительстве.

Всю документацию по обоснованию инвестиций в проект необходимо представить заказчику до 25 декабря 2022 года, представить документацию в Главгосэкпертизу для согласования – до первого марта 2023 года.

Как уже сообщало агентство, в августе 2022 года был подписан договор между АО «Челябинский метротрамвай» и АО «Моспроект-3» на разработку проектной документации и выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Строительство линии скоростного трамвая в Челябинске. Линия «Север Юг».

Общая протяженность линии скоростного транспорта составит 9,45 километра. Из них 7,124 километра подземного пути и два подземных остановочных комплекса будут построены в 2022 - 2025 годах. Работы будут проводиться в рамках реализации бюджетного инфраструктурного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске».