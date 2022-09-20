На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Еткульский район
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркинский район
Кунашакский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Увельский район
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Метро в Челябинске
Коронавирус
ЖКХ
Сельское хозяйство
Дороги
Наркотики
Мусор
Транспорт
На житейских перекрестках
Детское питание
Экология
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Метро в Челябинске
Коронавирус
ЖКХ
Сельское хозяйство
Дороги
Наркотики
Мусор
Транспорт
На житейских перекрестках
Детское питание
Экология
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 21 сентября 2022 года, запланирован запуск пилотируемого корабля «К.Э. Циолковский» («Со
20.09.2022

Выпускник ЮУрГУ Дмитрий Петелин скоро отправится в свой первый космический полёт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы пожаловались главе города Наталье Котовой на ужасные условия жизни и поделились подтвер
19.09.2022

Разруха, плесень и зловоние: челябинцы живут в доме «из фильма ужасов»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 19 сентября, Центральный районный суд Челябинска огласил приговор в отношении Дмитрия Ци
19.09.2022

Челябинские анархисты получили срок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске назвали стоимость контракта, в рамках которого исполнитель будет устанавливать малые
19.09.2022

Малые архитектурные формы в инклюзивном сквере Челябинска установят за три миллиона 706 тысяч рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В рамках марафона «Донбасс – Кузбасс» Магнитогорск (Челябинская область) посетили «Ночные волки».
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
19.09.2022

Магнитогорск стал участником патриотического мотопробега
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.09.2022

Начальница почты из Чебаркуля похищала доплаты ко Дню пожилого человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.09.2022

Вымогатели шантажировали жительниц Магнитогорска, выложивших свои приватные фото в соцсети
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.09.2022

ММК презентует свои высокопрочные стали на международной выставке в Казахстане
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.09.2022

Медведь решил прогуляться в Миасском округе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.09.2022

В четырех городах Челябинской области установились НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.09.2022

Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября (18+)
Экономика
20.09.2022 11:30

На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов

В Челябинской области оценят целесообразность и эффективность инвестиций в продлении линии метротрама «Восток-Запад» на участке от станции «Площадь Революции» до Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). На эти цели региональные власти готовы выделить 28 миллионов рублей.

Соответствующий тендер объявлен на портале Госзакупки.

«Выполнение комплекса работ необходимых для создания документации по обоснованию инвестиций по объекту: "Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия "Восток-Запад" на участке от станции "Площадь Революции" до Южно-Уральского государственного университета" (далее - Объект), а также провести технико-экономическое обоснование создания Объекта», - говорится в документации.

Заявки принимаются до девяти часов 24 сентября. В этот же день будут подведены итоги тендера.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 28 миллионов рублей. Границы работ: от пересечения Проспекта Ленина с ул. Красная (ПК 80+98 линии «Восток-запад») до пересечения Проспекта Ленина с Тернопольской улицей.

Подрядчику нужно будет обосновать необходимость вложений в проект с учетом с учетом его характеристик, сроков и этапов строительства, места размещения, архитектурных и инженерных особенностей.

Длина участка линии (с одним подземным остановочным пунктом, оборотными тупиками) – не более 1,7 километра.

На наземной его части – много зданий, напряженный режим работы городского транспорта, поблизости - густая сеть подземных коммуникаций. Все это требует учета и дополнительных мероприятий по созданию условий для размещения объекта, специальных мероприятий при строительстве.

Всю документацию по обоснованию инвестиций в проект необходимо представить заказчику до 25 декабря 2022 года, представить документацию в Главгосэкпертизу для согласования – до первого марта 2023 года.

Как уже сообщало агентство, в августе 2022 года был подписан договор между АО «Челябинский метротрамвай» и АО «Моспроект-3» на разработку проектной документации и выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Строительство линии скоростного трамвая в Челябинске. Линия «Север  Юг».

Общая протяженность линии скоростного транспорта составит 9,45 километра. Из них 7,124 километра подземного пути и два подземных остановочных комплекса будут построены в 2022 - 2025 годах. Работы будут проводиться в рамках реализации бюджетного инфраструктурного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске».

Автор: Любовь Юрина
Новости сюжета: Метро в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.08.2022

Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.08.2022

Определен подрядчик для строительства метротрамвая в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.06.2022

Выработки метро в Челябинске будет поддерживать «Моспроект-3»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2022

Челябинская область берет кредит 54,6 миллиарда на метротрамвай
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске дорожники завершают укладку нижних слоев асфальтобетона на участке улицы Худякова от
Общество
Дороги

Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели

19.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы, живущие в центре города, обратили внимание на появление двух столбов на улице Советско
Общество

Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы

16.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Причиной взрыва в жилом доме Магнитогорска (Челябинская область) могла стать  светошумовая г
Происшествия

Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната

16.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы вернулись к вопросу волнующего их строительства многоквартирного жилого дома в непосред
Общество

Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры

15.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы вытоптали две клумбы с многолетниками: одну – на Театральной площади, вторую – в сквере
Среда обитания

В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками

15.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Ленинском районе Челябинска на несколько дней в ночное время будет закрыто движение всех видов
Общество
Дороги

Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время

14.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 21 сентября 2022 года, запланирован запуск пилотируемого корабля «К.Э. Циолковский» («Со
20.09.2022

Выпускник ЮУрГУ Дмитрий Петелин скоро отправится в свой первый космический полёт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы пожаловались главе города Наталье Котовой на ужасные условия жизни и поделились подтвер
19.09.2022

Разруха, плесень и зловоние: челябинцы живут в доме «из фильма ужасов»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 19 сентября, Центральный районный суд Челябинска огласил приговор в отношении Дмитрия Ци
19.09.2022

Челябинские анархисты получили срок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске назвали стоимость контракта, в рамках которого исполнитель будет устанавливать малые
19.09.2022

Малые архитектурные формы в инклюзивном сквере Челябинска установят за три миллиона 706 тысяч рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В рамках марафона «Донбасс – Кузбасс» Магнитогорск (Челябинская область) посетили «Ночные волки».
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
19.09.2022

Магнитогорск стал участником патриотического мотопробега
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

20.09.2022 11:30

На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов

20.09.2022 10:50

Начальница почты из Чебаркуля похищала доплаты ко Дню пожилого человека

20.09.2022 10:46

Вымогатели шантажировали жительниц Магнитогорска, выложивших свои приватные фото в соцсети

20.09.2022 10:39

ММК презентует свои высокопрочные стали на международной выставке в Казахстане

20.09.2022 10:08

Выпускник ЮУрГУ Дмитрий Петелин скоро отправится в свой первый космический полёт

20.09.2022 09:41

Медведь решил прогуляться в Миасском округе

19.09.2022 18:27

В четырех городах Челябинской области установились НМУ

19.09.2022 18:21

Во вторник в Челябинской области - летнее тепло

19.09.2022 18:12

Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября (18+)

19.09.2022 17:55

В Томино изменили жизнь к лучшему, благоустроив школьный двор

19.09.2022 17:32

Узники поневоле: в Челябинске срочно ищут новый дом лишившиеся хозяйки домашние кошки

19.09.2022 17:07

Разруха, плесень и зловоние: челябинцы живут в доме «из фильма ужасов»

19.09.2022 17:05

Челябинские анархисты получили срок

19.09.2022 16:25

В школе Коркинского района открылось молодежное кафе

19.09.2022 16:24

Представитель ММК рассказала об инвестициях комбината в развитие Магнитки бизнес-сообществу страны

19.09.2022 15:47

Челябинец оштрафован за дискредитацию российской армии

19.09.2022 15:36

Малые архитектурные формы в инклюзивном сквере Челябинска установят за три миллиона 706 тысяч рублей

19.09.2022 15:06

Суд отказался отпускать из-под стражи гендиректора компании «Медсервис-регион»

19.09.2022 15:05

Магнитогорск стал участником патриотического мотопробега

19.09.2022 14:58

Фестиваль джаза соберет в Челябинске лучших органистов и презентует почтовую открытку 16+

19.09.2022 14:56

Университетская набережная свяжет прилегающие улицы с парком Калининского района Челябинска

19.09.2022 14:41

В Челябинской области пока не планируют вводить ограничения, несмотря на рост заболеваемости ковидом

19.09.2022 14:14

Может ли музыка повлиять на розничные продажи?

19.09.2022 14:11

Как тяжелая музыка влияет на людей?

19.09.2022 14:05

Памятник Пушкину, стела в Армянске: южноуральские шефы в гуще крымских событий

19.09.2022 13:59

В Челябинской области выросла недельная смертность заболеваемость от ковида

19.09.2022 13:58

В Челябинской области тепло пришло в 13,8% соцучреждений и 7,5% жилого фонда

19.09.2022 13:54

Дети из Донбасса посетили миасский горнолыжный курорт

19.09.2022 13:38

В Аргаяшском районе станет чище: Алексей Текслер оценил вклад «Здоровой фермы» в защиту окружающей среды

19.09.2022 13:13

Бывший директор «Челябоблинвестстроя» не смог выйти из СИЗО

19.09.2022 13:12

В «Омнибусе» - первый Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области

19.09.2022 12:41

Выставка — на час, а память — на века

19.09.2022 12:36

Самые лучшие огнеборцы живут и работают в Челябинской области

19.09.2022 12:35

Социальные учреждения Челябинска начали подавать заявки на подключение к теплу

19.09.2022 12:26

В Магнитогорске восстанавливают мемориалы павшим воинам

19.09.2022 12:21

Количество случаев травмирования граждан на ЮУЖД с начала 2022 года снизилось в 1,4 раза

19.09.2022 11:32

Полицейские Кыштыма на руках вынесли женщину из леса

19.09.2022 11:26

В Эрмитаже челябинский художник «ловил» бабочек

19.09.2022 11:18

Чиновники Челябинска запрещают подрядчикам ремонтировать дороги в часы пик

19.09.2022 11:16

«Арт-старт» в Челябинске назвал новые имена

19.09.2022 11:03

Под угрозой сокращения оказались 1,1 тысячи южноуральцев, неполный день работают 3,1 тысячи

19.09.2022 11:01

Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели

19.09.2022 10:40

«Шаг за шагом» вместе с ММК

19.09.2022 10:08

В Челябинске запустили новый автобусный маршрут между Полетаево и Долгодеревенским

19.09.2022 10:02

Медведь заглянул в гости еще в один поселок Челябинской области

19.09.2022 09:30

В Москве увековечили подвиг Челябинска в годы Великой Отечественной

18.09.2022 19:01

Текслер после общения с жителями направил областных чиновников в Кулуево

18.09.2022 17:54

В 2022 году Челябинская область недосчиталась более 20 тысяч первоклассников

18.09.2022 16:45

Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября (18+)

18.09.2022 16:42

В понедельник в Челябинской области обещают теплую погоду, местами дожди

18.09.2022 16:35

Суточная заболеваемость ковидом среди южноуральских школьников выросла в четыре раза

18.09.2022 16:11

Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%

18.09.2022 12:38

Жительница Миасса выложила в переписке в соцсети фото своего голого тела и стала жертвой вымогателя

18.09.2022 12:35

Сегодня будет разыгран Кубок губернатора по водному поло

18.09.2022 12:33

Челябинская филармония открыла новый сезон: гениальная музыка, виртуозное исполнение и столичная модная критика

17.09.2022 21:47

«Динамо-Уралочка» – в Финале Кубка Губернатора!

17.09.2022 14:51

Дети из Донбасса отдохнут на миасском горнолыжном курорте

17.09.2022 14:50

Медитация на пробуждение своей уникальности

16.09.2022 20:30

Время бить в колокола: в Верхнем Уфалее пройдет фестиваль звонарного искусства

16.09.2022 19:47

В выходные в Челябинской области тепло и небольшие дожди

16.09.2022 18:58

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

16.09.2022 17:28

Златоустовские ватерполистки с победы стартовали на Кубке губернатора Челябинской области

16.09.2022 17:00

Раненые бойцы ЛНР: поправимся – и снова в бой!

16.09.2022 16:54

В Челябинской области повышаются темпы роста заболеваемости ковидом

16.09.2022 16:20

Высокопоставленный экс-полицейский из Миасса отправлен в колонию

16.09.2022 16:12

В честь своего 30-летия билайн дарит часы разговоров и гигабайты интернета новым клиентам

16.09.2022 15:56

В Шершнёвское водохранилище выпущено 40 тысяч молоди сазана

16.09.2022 15:51

Челябинск и его оранжевая «эволюция»

16.09.2022 15:50

В России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19

16.09.2022 15:40

В своём кабинете погиб генпрокурор ЛНР

16.09.2022 15:26

Назначен новый прокурор Чебаркуля

16.09.2022 15:20

Мэрия Златоуста ответила на претензии судебных приставов

16.09.2022 15:13

В Генпрокуратуре ЛНР произошёл взрыв

16.09.2022 14:57

Замом главы ГУ МВД по Челябинской области стал росгвардеец

16.09.2022 14:32

Полицейские Челябинска задержали парней, которые зарабатывали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»

16.09.2022 14:22

Эксперты «Открытых НКО» объединили челябинские некоммерческие организации и СМИ

16.09.2022 14:06

Прокуратура объявила предостережения главам

16.09.2022 14:04

ММК внедряет умную систему-советчика для внутренней аттестации готовой продукции

16.09.2022 13:45

Новый театральный урок «Омнибуса» в новом учебном году

16.09.2022 13:36

Из-за ремонта трамвайных путей в Ленинском районе Челябинска дети ходят в школу пешком

16.09.2022 13:27

Глава Златоуста может стать фигурантом уголовного дела

16.09.2022 13:22

В Челябинске отметили 60-летие секретной операции «Анадырь»

16.09.2022 12:44

На сцене Кремлёвского Дворца «Малахит» исполнит «Сказ об Урале»

16.09.2022 12:37

Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы

16.09.2022 11:58

ВТБ: объемы потребительского кредитования на Южном Урале выросли почти в 1,5 раза

16.09.2022 11:56

Челябинский «Импульс» станет таким, как раньше

16.09.2022 11:00

Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната

16.09.2022 11:00

Комбинат питания Магнитогорска опроверг жалобу на поставку в школу полутухлых огурцов

16.09.2022 10:41

Стартовал Кубок губернатора Челябинской области по водному поло

16.09.2022 10:39

Главбух из Челябинска похитила деньги работяг

16.09.2022 10:38

В Челябинске из-за возгорания кабеля эвакуировали жильцов многоэтажки

16.09.2022 10:37

В Магнитогорске в жилом доме прогремел взрыв

16.09.2022 10:28

Эпидемиологи ожидают возвращение гриппа в предстоящем сезоне

16.09.2022 10:23

Южноуральские мужчины рассказали, как надо выбирать невесту

16.09.2022 09:58

На улице Цвиллинга в Челябинске доводят до ума новые остановки

15.09.2022 18:32

В пятницу в Челябинской области тепло, ветрено, на западе - дожди

15.09.2022 18:25

Анонсы событий и мероприятий на 16 сентября (18+)

15.09.2022 17:37

Челябинская область построит танцевальный мост с Владикавказом

15.09.2022 17:29

Специалисты просят челябинцев о помощи в работе над градостроительной документацией

15.09.2022 17:08

Представлялась соцработником: полицейские Челябинска задержали цыганку-аферистку из Свердловской области