Кто лучший прокатчик?

На ММК состоялся международный конкурс профессионального мастерства
Экономика
Сегодня, 11:10

В корпоративном центре подготовки кадров «Персонал» Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший оператор поста управления стана горячей / холодной прокатки».

В этом году конкурс, традиционно проходивший при поддержке ПАО «ММК», с полным правом можно было назвать международным. Из двадцати его участников 16 человек представляли прокатные подразделения Магнитогорского металлургического комбината, четыре участника приехали из Беларуси (в числе 13-ти работников белорусского Миорского металлопрокатного завода они проходят обучение в КЦПК «Персонал»).

Как сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», к участию в конкурсе допускались операторы поста управления стана горячей/холодной прокатки с квалификационным разрядом не ниже четвертого. По традиции, конкурсные задания состояли из теоретической и практической частей. Во время проверки теории (оценка профессиональных знаний) участникам было необходимо за 30 минут ответить на 15 тестовых вопросов, касающихся технологических и теоретических аспектов прокатки: формирование микроструктуры и механические свойства, регулирование толщины прокатываемой полосы, формирование профиля и качества поверхности.

Затем участники приступили к практической части, состоявшей из трех заданий. В первом из них участникам было необходимо определить в десяти образцах продукции прокатного производства те или иные дефекты. Как отметил исполняющий обязанности начальника термического участка ЛПЦ-5 ПАО «ММК» Александр Пащеня, плюс этого задания в том, что участники, работающие в горячих цехах, увидели дефекты, выявляемые уже в цехах холодной прокатки, а те, кто работает в холоднокатаном производстве, - начальный этап производства их дефекта на первом переделе.

Второе практическое задание выполнялось на мультимедийном тренажере, имитирующем клеть стана 2000 горячей прокатки и позволяющем визуализировать конструктивные элементы и оборудование основных узлов прокатного стана и виртуально управлять технологическим процессом производства. Третье практическое задание участники выполняли в виде презентации технологического процесса производства горячекатаного/холоднокатаного проката в программе Power Point.

По итогам конкурса были определены шесть призовых мест: три - среди операторов станов горячей прокатки и три – среди операторов холодной прокатки.

ГОРЯЧАЯ ПРОКАТКА:

1 место - Чевтаев Д.Е. ЛПЦ-10

2 место - Голиков В.Л. ЛПЦ-4

3 место - Колмаков В.А. ЛПЦ-4

ХОЛОДНАЯ ПРОКАТКА:

1 место - Раловец А.К. (ООО «Миорский металлопрокатный завод»)

2 место - Жвирбля Е.Ч. (ООО «Миорский металлопрокатный завод»)

3 место - Сверчков А.И. ЛПЦ-8.

СПРАВКА

Цель конкурса профессионального мастерства - определение качества профессиональной подготовки операторов поста управления стана горячей и холодной прокатки, широкая пропаганда и повышение престижа рабочих профессий, выявление и поощрение лучших высококвалифицированных работников, обладающих выдающимися профессиональными знаниями и мастерством.

Отправить новость
Экономика
Сегодня, 11:01
Машиностроители Магнитогорска отметят профессиональный праздник
Экономика
Сегодня, 10:37
ММК укрепился в топ-30 крупнейших компаний России
Общество
Вчера, 10:15
На ММК определят «Инженера года»
Экономика
Вчера, 10:02
ММК развивает сотрудничество с Трубной Металлургической Компанией
Вчера, 10:02
ММК развивает сотрудничество с Трубной Металлургической Компанией
25.09.19 16:54
О приоритетах региональной промышленной политики узнают зрители телекомпания «Деловой Урал»
25.09.19 15:52
В Челябинской области продолжается работа над формированием бюджета
25.09.19 12:03
«Мечел-Кокс» начал реконструкцию коксовой батареи № 8
24.09.19 16:36
Сразу в сорока городах России появятся «умные домофоны» от челябинской компании «Интерсвязь»
24.09.19 16:16
В Магнитогорске посчитали затраты на подготовку школ
24.09.19 16:10
Робот-Рекрутер помогает ММК в наборе персонала
24.09.19 15:11
Руководство минфина Челябинской области сохранило свои места в новом правительстве
23.09.19 12:27
Агрохолдинг «Равис» завоевал в Екатеринбурге пять медалей
20.09.19 20:40
Аграрии Челябинской области завоевали на IX межрегиональной агропромышленной выставке в Екатеринбурге 57 медалей
Общество
Сегодня, 12:07
Город поможет деревне
Челябинская епархия начинает возрождать умирающие сельские храмы
Экономика
Сегодня, 11:01
Машиностроители Магнитогорска отметят профессиональный праздник
Новости
Сегодня, 11:24
Происшествия
Южноуральские полицейские уничтожили конопляные поля
Сегодня, 10:56
Происшествия
Бандиты из Курганской области отняли у челябинского таксиста иномарку
Сегодня, 10:48
Общество
Челябинский областной ожоговый центр получил оборудование на 57 миллионов
Сегодня, 10:34
Происшествия
Лосёнка  в Сатке в коммерческих целях никто не использовал
Сегодня, 10:16
Происшествия
В Магнитогорске три человека погибли из-за неисправного газового котла
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
25.09.19 16:54
Экономика
О приоритетах региональной промышленной политики узнают зрители телекомпания «Деловой Урал»
24.09.19 16:36
Экономика
Сразу в сорока городах России появятся «умные домофоны» от челябинской компании «Интерсвязь»
24.09.19 16:16
Экономика
В Магнитогорске посчитали затраты на подготовку школ
24.09.19 16:10
Экономика
Робот-Рекрутер помогает ММК в наборе персонала
20.09.19 13:01
Экономика
ВТБ выдал АО «Сорбент» гарантии для модернизации производства
Теги
ПАО «ММК»
группа Компаний ММК
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика