На ММК состоялся международный конкурс профессионального мастерства

В корпоративном центре подготовки кадров «Персонал» Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший оператор поста управления стана горячей / холодной прокатки».

В этом году конкурс, традиционно проходивший при поддержке ПАО «ММК», с полным правом можно было назвать международным. Из двадцати его участников 16 человек представляли прокатные подразделения Магнитогорского металлургического комбината, четыре участника приехали из Беларуси (в числе 13-ти работников белорусского Миорского металлопрокатного завода они проходят обучение в КЦПК «Персонал»).

Как сообщили в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», к участию в конкурсе допускались операторы поста управления стана горячей/холодной прокатки с квалификационным разрядом не ниже четвертого. По традиции, конкурсные задания состояли из теоретической и практической частей. Во время проверки теории (оценка профессиональных знаний) участникам было необходимо за 30 минут ответить на 15 тестовых вопросов, касающихся технологических и теоретических аспектов прокатки: формирование микроструктуры и механические свойства, регулирование толщины прокатываемой полосы, формирование профиля и качества поверхности.

Затем участники приступили к практической части, состоявшей из трех заданий. В первом из них участникам было необходимо определить в десяти образцах продукции прокатного производства те или иные дефекты. Как отметил исполняющий обязанности начальника термического участка ЛПЦ-5 ПАО «ММК» Александр Пащеня, плюс этого задания в том, что участники, работающие в горячих цехах, увидели дефекты, выявляемые уже в цехах холодной прокатки, а те, кто работает в холоднокатаном производстве, - начальный этап производства их дефекта на первом переделе.

Второе практическое задание выполнялось на мультимедийном тренажере, имитирующем клеть стана 2000 горячей прокатки и позволяющем визуализировать конструктивные элементы и оборудование основных узлов прокатного стана и виртуально управлять технологическим процессом производства. Третье практическое задание участники выполняли в виде презентации технологического процесса производства горячекатаного/холоднокатаного проката в программе Power Point.

По итогам конкурса были определены шесть призовых мест: три - среди операторов станов горячей прокатки и три – среди операторов холодной прокатки.

ГОРЯЧАЯ ПРОКАТКА:

1 место - Чевтаев Д.Е. ЛПЦ-10

2 место - Голиков В.Л. ЛПЦ-4

3 место - Колмаков В.А. ЛПЦ-4

ХОЛОДНАЯ ПРОКАТКА:

1 место - Раловец А.К. (ООО «Миорский металлопрокатный завод»)

2 место - Жвирбля Е.Ч. (ООО «Миорский металлопрокатный завод»)

3 место - Сверчков А.И. ЛПЦ-8.

СПРАВКА

Цель конкурса профессионального мастерства - определение качества профессиональной подготовки операторов поста управления стана горячей и холодной прокатки, широкая пропаганда и повышение престижа рабочих профессий, выявление и поощрение лучших высококвалифицированных работников, обладающих выдающимися профессиональными знаниями и мастерством.