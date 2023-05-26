Надежный партнер правительства Челябинской области отмечает 30-летний юбилей

Челябинская областная общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей» отмечает 30-летие. Сегодня на торжественном заседании полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравили с юбилеем влиятельное предпринимательское объединение региона. Глава региона подчеркнул, что Союз лидеров промышленности стал надежным и стратегическим партнеров всех органов власти. СПП в свою очередь отметил эффективное взаимодействие главы региона с промышленниками.

По словам Владимира Якушева, промышленность Челябинской области, как и других регионов УрФО, построена на крепком фундаменте, способном выдержать самые сложные испытания. Она стала символом надёжности для всей страны. Большой вклад в эти достижения внес челябинский областной Союз промышленников и предпринимателей.

«Сегодня производства Уральского федерального округа стойко отвечают на вызовы времени… По итогам 2022 года все регионы УрФО продемонстрировали рост реальной заработной платы и реальных доходов населения. Это говорит о том, что бизнес Урала – это бизнес с человеческим лицом», – подчеркнул полпред.

Владимир Якушев отметил, что между челябинским областным СПП и региональной властью сложились хорошие деловые отношения. По его словам, эффективные решения и их успешную реализацию можно получить, только когда власть и бизнес говорят на одном языке.

Алексей Текслер рассказал, что в СПП объединились лидеры, сильные и целеустремленные люди, которые ставят перед собой амбициозные задачи по развитию Южного Урала и успешно их решают. Объединение стало также востребованной площадкой для обмена мнениями, выработки согласованных позиций и выстраивания эффективного диалога между бизнесом, законодательной и исполнительной ветвями власти, а также в решении экологических и социальных задач.

«Организация была и остается надежным союзником правительства Челябинской области, ключевым стратегическим партнером всех органов власти, движущей силой социального партнерства в регионе», - подчеркнул Алексей Текслер.

Президент СПП Челябинской области, председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников отметил улучшение предпринимательского климата, повышение качества законодательства и в целом новый уровень бизнеса, представители которого активно работают на международных рынках, проявляют инвестиционную активность, успешно внедряют новые технологии и повышают производительность труда.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев вручил членам Союза благодарственные письма и благодарности за вклад в развитие предпринимательства и создание благоприятных условий делового климата в Челябинской области, а также почётные грамоты Минпромторга РФ работникам оборонно-промышленного комплекса.

Алексей Текслер особо отметил роль Союза во всех мероприятиях, которые реализуются в области с начала специальной военной операции. Речь идет и о гуманитарной помощи жителям Донбасса, о поддержке воинов и их семей, строительстве в кратчайшие сроки полевого лагеря для боевого слаживания.

«Целый ряд наших предприятий выполняет гособоронзаказ и региональное мобилизационное задание – четко, в срок, без сбоев, - подчеркнул глава региона. - Многие перешли на круглосуточный режим работы. Мы на порядок увеличили объемы производства необходимой для фронта продукции. Руководство страны и Министерства обороны отмечает наш регион с положительной стороны».

Губернатор добавил, что за 30 лет существования Союза выросло целое поколение молодых бизнесменов, которые уверенно смотрят в будущее России и Южного Урала, обеспечивают развитие страны, отвечают на новые вызовы.

«Преемственность важна и характеризует наш регион как сильный и устойчивый, который готов и будет решать все задачи», - подчеркнул Алексей Текслер и поблагодарил членов Союза за реализацию социальных проектов, большой вклад в развитие благотворительности. Губернатор напомнил, что Челябинская область - один из регионов в стране, кто закончил год с ростом реальной зарплаты и доходов жителей.

Глава региона также выразил благодарность бизнес-сообществу за поддержку образования - содействие проекту «Профессионалитет», проекту строительства межвузовского кампуса, университетам региона, профориентационную работу в территориях. Ранее вице-президент СПП Семен Мительман обозначал задачи по росту количества предприятий, вошедших в проект «Профессионалитет». «Необходимо также совместить проект с дуальной системой обучения и вовлечь в проект предприятия среднего бизнеса, работающие в малых городах Челябинской области», - отмечал

«Без поддержки образования невозможно укреплять обороноспособность страны, добиваться технологического суверенитета», - резюмировал губернатор.

Алексей Текслер вручил региональные награды. Виктору Христенко присвоено почётное звание «Почётный гражданин Челябинской области», Виктор Рашников удостоен медали «За вклад в развитие Челябинской области» и почетной грамоты губернатора. Генеральный директор ММК Павел Шиляев награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью».

Еще шесть представителей СПП были отмечены почетными грамотами губернатора, благодарностями и благодарственными письмами.

За активное и эффективное взаимодействие Виктор Рашников вручил почетные грамоты Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Владимиру Якушеву и Алексею Текслеру.