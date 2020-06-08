ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Наталья Котова: Сегодня - крайний срок для размещения контрактов на благоустройство общественных пространств

Экономика
Сегодня, 11:48
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске сегодня, восьмого июня, завершается размещение двух последних аукционов на благоустройство общественных пространств в рамках федеральной программы "Формирование современной городской среды".

Речь - о территории по улице Шоссе Металлургов на ЧМЗ и установке малых архитектурных форм в Центральном районе.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии доложил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. По его словам, в настоящее время в южноуральской столице в рамках вышеназванной программы ведется благоустройство одного общественного пространства (набережная на озере Смолино) и 34-х дворовых территорий.

Глава города Наталья Котова подчеркнула, что сегодня - крайний срок для размещения контрактов, попросив глав Центрального и Металлургического районов не забывать об этом. Александру Астахову градоначальница поручила держать ситуацию на личном контроле.

Напомним, в 2020-м году в Челябинске в рамках программы "Формирование современной городской среды" будут благоустраивать девять общественных пространств: набережную на озере Смолино; парк Дружбы на улице Чоппа; прогулочную зону от памятника Курчатову до улицы Худякова ("Обкомку"); зеленую зону на Салавата Юлаева (территория между ледовой ареной "Трактор" и земельным участком для размещения комплексной храмовой застройки); прогулочную зону по проспекту Победы (от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова, четная сторона); разделительный бульвар по Шоссе Металлургов (от улицы Жукова до улицы Румянцева); сквер между домами №27 и №29 по улице Байкальской; скверы по улице Свободы, 92-А и на пересечении улицы Цвиллинга и улицы Лазаретной.

Общая стоимость работ по преображению всех девяти городских общественных пространств составит 177 миллионов 818 тысяч рублей (172 миллиона 638 тысяч рублей - средства федерального и регионального бюджетов; пять миллионов 179 тысяч рублей - бюджетов районных администраций Челябинска).

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Общество
Сегодня, 12:19
В Челябинске по-прежнему актуальна проблема переполненных урн
Общество
Сегодня, 11:44
На остановках и в скверах Челябинска появятся камеры видеонаблюдения
Общество
01.06.20 12:56
Наталья Котова поручила привлечь ОНФ к приемке дорожных работ в Челябинске
Общество
01.06.20 11:45
Котова возмутилась переполненными урнами
05.06.20 15:28
Более тысячи южноуральцев уже обратились за льготной ипотекой под 6,5%
05.06.20 11:28
ММК: цифровая трансформация
05.06.20 11:07
Неполная занятость в Челябинской области продолжает расти
05.06.20 11:05
В Челябинской области о предстоящих сокращениях предупредили 163 предприятия
05.06.20 10:30
В Челябинской области численность безработных с начала года выросла почти в три раза
05.06.20 10:27
За пять месяцев бюджет Челябинской области недосчитался семи миллиардов рублей
04.06.20 14:54
Прожиточный минимум в России подрос на 2,2%, в Челябинской области – на 4%
04.06.20 11:08
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
04.06.20 10:31
Промышленники Южного Урала купили медицинское оборудование для земляков
03.06.20 17:03
В Челябинске успешно протестирован цифровой сервис ЖКХ
Общество
Сегодня, 11:40
Спортивное ориентирование в Челябинске – в поисках туалета
Общество
Сегодня, 11:42
В Челябинской области вновь зарегистрирован скачок числа новых инфицированных коронавирусом
Новости
Сегодня, 12:21
Экономика
Компаниям Челябинска требуется миллиард рублей на выплату зарплаты
Сегодня, 11:59
Экономика
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
Сегодня, 11:56
Федерация
Россиян - в первоочередники: Минтруд придумал новое обязательство работодателям
Сегодня, 11:55
Общество
Сотрудников СК Верхнего Уфалея отправили на карантин из-за коронавируса
Сегодня, 11:46
Экономика
Челиндбанк снижает ставки на ипотечные кредиты
Материалы рубрики
Сегодня, 12:21
Экономика
Компаниям Челябинска требуется миллиард рублей на выплату зарплаты
Сегодня, 11:59
Экономика
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
Сегодня, 11:46
Экономика
Челиндбанк снижает ставки на ипотечные кредиты
05.06.20 15:28
Экономика
Более тысячи южноуральцев уже обратились за льготной ипотекой под 6,5%
04.06.20 11:08
Экономика
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
Теги
Наталья Котова
благоустройство
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика