Наталья Котова: Сегодня - крайний срок для размещения контрактов на благоустройство общественных пространств

В Челябинске сегодня, восьмого июня, завершается размещение двух последних аукционов на благоустройство общественных пространств в рамках федеральной программы "Формирование современной городской среды".

Речь - о территории по улице Шоссе Металлургов на ЧМЗ и установке малых архитектурных форм в Центральном районе.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии доложил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. По его словам, в настоящее время в южноуральской столице в рамках вышеназванной программы ведется благоустройство одного общественного пространства (набережная на озере Смолино) и 34-х дворовых территорий.

Глава города Наталья Котова подчеркнула, что сегодня - крайний срок для размещения контрактов, попросив глав Центрального и Металлургического районов не забывать об этом. Александру Астахову градоначальница поручила держать ситуацию на личном контроле.

Напомним, в 2020-м году в Челябинске в рамках программы "Формирование современной городской среды" будут благоустраивать девять общественных пространств: набережную на озере Смолино; парк Дружбы на улице Чоппа; прогулочную зону от памятника Курчатову до улицы Худякова ("Обкомку"); зеленую зону на Салавата Юлаева (территория между ледовой ареной "Трактор" и земельным участком для размещения комплексной храмовой застройки); прогулочную зону по проспекту Победы (от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова, четная сторона); разделительный бульвар по Шоссе Металлургов (от улицы Жукова до улицы Румянцева); сквер между домами №27 и №29 по улице Байкальской; скверы по улице Свободы, 92-А и на пересечении улицы Цвиллинга и улицы Лазаретной.

Общая стоимость работ по преображению всех девяти городских общественных пространств составит 177 миллионов 818 тысяч рублей (172 миллиона 638 тысяч рублей - средства федерального и регионального бюджетов; пять миллионов 179 тысяч рублей - бюджетов районных администраций Челябинска).