Новое здание для ФНС построят в Челябинске к апрелю 2023 года

Новое восьмиэтажное административное здание для управления Федеральной налоговой службы Челябинской области будет построено к апрелю 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства, который отвечает за реализацию объекта.

Здание общей площадью 15 тысяч квадратных метров возводится на пересечении улиц Труда и Энгельса. Его строительство было начато в сентябре 2021 года. Церемония торжественной закладки капсулы прошла 15 октября 2021 года.

«Завершить возведение объекта и получить разрешение на ввод в эксплуатацию планируется в апреле 2023 года. Общая готовность объекта составляет 30 процентов», - рассказали в пресс-службе Единого заказчика.

К настоящему времени завершены монолитные работы по четырем из восьми этажей здания. Также ведется кладка стен и перегородок здания. В ближайшее время планируется начать работы по созданию внутриплощадочных инженерных сетей

В пресс-службе компании отметили, что объект включен в государственную программу Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».

Напомним, средства на строительство нового здания для областной налоговой службы были выделены в рамках федеральной адресной инвестиционной программы России.

Как рассказали агентству в пресс-службе региональной УФНС, на сегодня Управление размещается в здании (Челябинск, пр. Ленина, 79), которое примыкает к основному зданию бывшего проектного института и размещается на дворовой территории жилого микрорайона с большой плотностью населения. Часть здания находится в аренде, так как площадь помещения не позволяет разместить всех сотрудников.

Налоговые инспекции Челябинска (по Калининскому, Курчатовскому, Центральном и Ленинскому районам) находятся в непрофильных помещениях, непредназначенных для приема клиентов. Это здания бывших детских садов (находятся в муниципальной собственности), которые эксплуатируются на основании договоров безвозмездного пользования, заключенных с Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска.

В новом административном здании – восемь этажей общей площадью 15 тысяч квадратных метров - разместят около 800 сотрудников. Это позволит существенно повысить качество обслуживания налогоплательщиков. Планируется, что в новом здании расположится областное Управление и две районных налоговых инспекции Челябинска. А здания бывших детских садов, в которых на сегодняшний день размещаются налоговые инспекции, будут возвращены в муниципалитет.

«Исходя из проектной документации, новое помещение для налоговых органов полностью соответствует необходимым требованиям и современным стандартам по приему и обслуживанию жителей областного центра, что позволит в значительной степени повысить уровень комфорта при предоставлении гражданам государственных услуг ФНС России», - пояснили агентству в УФНС.

На первом этаже в операционном зале будет входная зона для посетителей и операционный зал на 22 окна, включая Единый регистрационный центр, предусмотрены конференц-зал, учебный класс для проведения семинаров и других информационных мероприятий, возведение подземной парковки, архивные помещения. «В проекте приняты конструктивные решения, обеспечивающие безопасные условия для перемещения маломобильных групп населения», - отметили в ведомстве.