Аферисты не смогли «развести» на деньги бдительную пенсионерку из Магнитогорска

Полиция Челябинска пришла еще к одной соратнице Навального

Златоуст в этом году существенно обновит автобусный и трамвайный парки

Ирина Гехт: Ажиотаж на вакцинацию от коронавируса в Челябинской области прошел

В Челябинске на коммерсанта подадут в суд за установку киосков у памятника Курчатову

О новых правилах игры на финансовом рынке узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 20 февраля, в 20.00 и в воскресенье, 21 февраля, в 20.00, на 31-м канале, телезрители узнают о том, почему Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» встал на защиту предпринимателя, которого обвиняют в уголовном преступлении.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: какие новые правила игры на финансовом рынке предполагает новая мировая «климатическая» повестка; каким образом театр сегодня может ненавязчиво обучать, не теряя своей привлекательности.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и

ВКонтакте.