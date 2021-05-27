О планируемых инвестициях в экологию Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 29 мая, в 20.00 и в воскресенье, 30 мая, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, какие подходы к экологической повестке и инвестициям обсуждали на очередном заседании Союза промышленников и предпринимателей в Челябинске представители бизнеса и губернатор Алексей Текслер.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: челябинский бизнес-омбудсмен Александр Гончаров рассказал депутатам об итогах работы за 2020 год; почему корпоративные соревнования по волейболу, проводимые Челябинским цинковым заводом,

вызывают широкий интерес; что может «Домофонный ассистент» «Интерсвязи» и почему от общения с ним у жителей города улучшается настроение.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.