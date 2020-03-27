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Официальное заключение о форс-мажоре теперь можно получить в Южно-Уральской ТПП бесплатно

Экономика
Сегодня, 11:43

После делегирования Торгово-промышленной палатой России региональным палатам соответствующих полномочий с 26 марта 2020 года оформление и выдачу заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключенным между российскими субъектами предпринимательской деятельноси, Южно-Уральская торгово-промышленная палата начала проводить бесплатно.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, бесплатно осуществляются и все консультации по форс-мажору. Эти заключения могут быть использованы

предпринимателями и организациями всех форм собственности при переговорах с контрагентами или в судебных органах. Сертификаты по внешнеторговым контрактам уполномочена выдавать только ТПП РФ. При этом с 26 марта 2020 года выдача сертификатов о форс-мажоре в соответствие с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров в ТПП России также осуществляется совершенно бесплатно.

Это решение принято, в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией из-за вспышки новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и введением  нормативными правовыми актами органов государственной власти запретительных и ограничительных мер, направленных на предупреждение ее распространения, а также прямыми

поручениям Правительства РФ. Бесплатное оказание услуг, связанных с заключениями об обстоятельствах непреодолимой силы и сертификатами о форс-мажоре, будет действовать неопределенный срок, вплоть до особого распоряжения.

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