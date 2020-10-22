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ОНФ заподозрил чиновников Красноармейского района в неэффективном расходовании бюджетных средств

Экономика
Сегодня, 10:11
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Администрация Красноармейского района (Челябинская область) потратила бюджетные средства на проект стратегии социально-экономического развития, который так и не был выполнен. С таким заявлением выступили эксперты Общероссийского народного фронта. Общественники обратились в Контрольно-счетную палату, Главное контрольное управление региона и к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой проверить обоснованность действий администрации района.  

Как сообщили в пресс-службе ОНФ, по условиям контракта, в котором заказчиком выступает администрация Красноармейского района, компания ООО «Эланком»  должна была выполнить научно-исследовательскую работу по теме «Разработка стратегии социально-экономического развития Красноармейского муниципального района Челябинской области и подготовка предложений по внедрению инструментов комплексной системы управления развития территории на период 2019–2023 годов и на перспективу до 2035 года». Общая стоимость работ составила 480 тысяч рублей.

По данным общественников исполнитель провел лишь теоретическую работу и исследования, до непосредственной разработки проекта стратегии дело так и не дошло. При этом компания уже получила оплату в размере половины от стоимости работ, что вызвало у экспертов ОНФ большие вопросы к сознательности чиновников.

«Трата бюджета в размере 240 тысяч рублей видится нерациональной и неразумной. Большие вопросы – к главе района Юрию Сакулину, полагаем, что контрольные органы выяснят причину столь сомнительной щедрости», – заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области, эксперт Бюро расследований ОНФ Дмитрий Денисов.

Общественники просят контрольные органы призвать представителей администрации Красноармейского района к ответу на предмет обоснованности закупки, неуместной щедрости и лояльности к исполнителю, не выполнившему условий.

 

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