Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса

К отправке в Донбасс готова 101 коробка гуманитарной помощи от представителей президентского движения, челябинских предпринимателей и организаций. Сотни килограммов необходимого груза собраны в поддержку бойцов и мирных граждан народных республик в рамках проекта Народного фронта «Все для победы!».

Очередная партия гуманитарной помощи от Челябинской области стала одной из самых крупных, которые были собраны активистами Народного фронта, неравнодушными южноуральцами и организациями. Масштабный вклад внесли представители завода железобетонных изделий – от них Донбасс получит 20 бронежилетов, столько же защитных шлемов и квадрокоптер с качественной оптикой, подходящей для военных задач. Такое оборудование на передовой спасает жизни, а потому – на вес золота.

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От управления Роскомнадзора по Челябинской области защитникам ЛДНР придут бинокли, фонари, одежда.

Решили поддержать мирных граждан, которые остались без жилья в результате действий ВСУ, и неравнодушные предприниматели. Благодаря им жители освобожденных территорий смогут восстановить свои дома с помощью присланных стройматериалов. К примеру, новая партия гуманитарного груза включает более 300 кг строительного крепежа.

Также бойцам ЛДНР доставят помощь от регионального центра эпидемиологии – 40 коробок с медикаментами и средствами личной гигиены.

Помимо материальной помощи бойцам народной армии не менее требуется поддержка моральная. В коробках с гуманитарной помощью защитники Донбасса найдут письма от сотрудников неравнодушных организаций и их детей. В нескольких строках южноуральцы постарались передать масштаб солидарности россиян с братским народом.

Народный фронт со своей стороны участвует в сборе, организовывает логистические цепочки, обеспечивает помощь в безопасности финансовых проводок.

Прием гуманитарной помощи в Челябинской области идет по адресу: город Челябинск, улица Цвиллинга, 20. Также желающие помочь могут зайти на сайт, найти нужную опцию – продуктовый, медицинский набор, одежда или перечисление средств – и перевести деньги или узнать, куда передать вещи.