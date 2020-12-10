Первые лица ММК провели онлайн-встречу с инвесторами и аналитиками

Первые лица ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню инвестора, провели онлайн-встречу с инвесторами и аналитиками.

Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и генеральный директор комбината Павел Шиляев рассказали о тенденциях в российской и мировой черной металлургии, предварительных итогах 2020 года для своего предприятия и металлургической промышленности вообще, планах компании по реализации инвестиционной стратегии до 2025 года и дальнейшему развитию, ответили на вопросы.

В связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, в 2020 году традиционный разговор первых лиц ПАО «ММК» с инвесторами, банкирами и аналитиками в рамках Дня инвестора состоялся в онлайн-формате и транслировался на сайте мероприятия «ММК Онлайн», а также в официальных аккаунтах ММК в Facebook и Youtube, на русском и английском языках.

Как сообщает управление информации и общественных связей комбината, для просмотра онлайн-трансляции зарегистрировались более 400 человек, в том числе банкиры, инвесторы, аналитики и журналисты.

Ведущим беседы с участием Виктора Рашникова и Павла Шиляева выступил независимый член Совета директоров ПАО «ММК» Тав Морган. Спикеры обсудили, кроме прочего, текущую ситуацию и тренды на мировом и российском рынках стали, ключевые риски и драйверы роста металлопотребления, приоритетные направления развития ММК и цели компании как до 2025 года, так и на более отдалённую перспективу.

Во время трансляции поступило большое количество вопросов, на часть из которых, в том числе о противоэпидемиологических мерах на предприятиях ММК, финансовой и дивидендной политике компании, перспективах развития турецкого актива MMK-Metalurji и возможности увеличения доли акций компании в свободном обращении, Виктор Рашников и Павел Шиляев ответили в рамках сессии Q&A.

Запись онлайн-трансляции можно посмотреть здесь.