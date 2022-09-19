Под угрозой сокращения оказались 1,1 тысячи южноуральцев, неполный день работают 3,1 тысячи

В Челябинской области сократилась численность сотрудников, оказавшихся под угрозой сокращения, и количество работающих в режиме неполной занятости.

Как сообщает главное управление по труду и занятости региона, к настоящему моменту в центры занятости поступили уведомления от 275 организаций о планируемых высвобождениях одной тысячи 140 человек. Из них пять организаций заявили о массовых сокращениях 273 человек.

В службе занятости заверяют, фактически в рамках уведомлений о массовых сокращениях лишь 31 человек может потерять работу в сентябре-декабре 2022 года.

По состоянию на первое сентября работодатели области заявляли о планах по сокращению большего числа работников – одна тысяча 305 человек из 331 организации, на первое августа - 312 организаций готовились уволить по сокращению одна тысяча 172 работника, на первое июля – 167 организаций 890 человек.

Снижается и численность южноуральцев, которые вынуждены трудиться в режиме неполной занятости. По состоянию на середину сентября неполный день работали три тысячи 116 человек (на начало сентября – три тысячи 477 человек), на начало августа – три тысячи 267 работников).

На сегодняшний день на учете в службе занятости состоит 16 тысяч 128 безработных (на начало августа – 16 тысяч 60 человек, на первое сентября – 16 тысяч 315 человек, на начало года – 20 тысяч 889). Уровень официально зарегистрированной безработицы – 0,87% (на начало года – 1,13%).

Работодатели могут получить субсидию из средств федерального бюджета на переобучение своих работников, находящихся под риском увольнения. То есть, когда на предприятии планируется сокращение штата или закрытие, сотрудников перевели на неполный рабочий день или отправили в неоплачиваемый отпуск, то работник может повысить квалификацию по своей специальности или получить новую профессию и подготовиться к будущему трудоустройству. Работу можно совмещать с учебой.