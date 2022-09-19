19.09.2022
«Шаг за шагом» вместе с ММК
19.09.2022
В Челябинске запустили новый автобусный маршрут между Полетаево и Долгодеревенским
19.09.2022
В Москве увековечили подвиг Челябинска в годы Великой Отечественной
18.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября (18+)
18.09.2022
Суточная заболеваемость ковидом среди южноуральских школьников выросла в четыре раза
18.09.2022
Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%
Под угрозой сокращения оказались 1,1 тысячи южноуральцев, неполный день работают 3,1 тысячи
02.09.2022
В Челябинской области растет число вакансий, но снижается число трудоустроенных
25.08.2022
Под угрозой сокращения оказались 1223 южноуральца, неполный день работают 4387 человек
31.05.2022
Более 900 южноуральцев оказались под угрозой сокращения
26.04.2022
Якушев: Ситуация на рынке труда будет иметь некоторый отложенный эффект
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022