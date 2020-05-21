Погасить долги и алименты судебные приставы предлагают через Интернет

В Челябинске продолжает действовать режим повышенной готовности. В связи с карантинными мерами в целях недопущения распространения случаев массовых заболеваний должники-южноуральцы не могут попасть на прием к судебным приставам. Погасить свои долги по алиментам, кредитам и коммунальным платежам южноуральцы могут не выходя из дома.

Во всех управлениях судебных приставов по Челябинской области по-прежнему временно ограничен личный прием южноуральцев. Для упрощения взаимодействия граждан и судебных приставов в каждом структурном подразделении УФССП России по Челябинской области установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции. Оплатить же свои долги по алиментам, банковским кредитам и иным платежам жители региона могут из дома через Интернет.

«На официальном сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области работает электронный сервис «Банк данных исполнительных производств». С его помощью можно получить сведения о наличии задолженности у физических и юридических лиц, о характере требований исполнительного документа, а также погасить задолженность или распечатать уже заполненную квитанцию», - сообщила сайту «Урал-пресс-информ» главный специалист-эксперт федеральной службы судебных приставов по Челябинской области Ольга Шебанова.

Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности, а также произвести оплату можно с помощью Банка данных исполнительных производств на официальном сайте УФССП России по Челябинской области.

«Современные платежные сервисы значительно упрощают жизнь людей, избавляя их от очередей с квитанциями на оплату различных услуг и предлагая потребителям наиболее удобные средства для совершения финансовых операций. Погашение задолженностей по исполнительным производствам также можно совершить наименее затратными в плане времени действиями. Прием наличных средств судебными приставами не ведется, все платежи осуществляются только путем банковских операций», - добавила Ольга Шебанова.

По вопросам, требующим оперативного реагирования, можно обратиться по телефонам (351) 255-34-03, 255-34-04, 255-34-29, 255-34-31, а также по телефону дежурной части УФССП России по Челябинской области (351) 252-53-00.